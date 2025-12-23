Phó Tổng thống Mỹ cảnh báo các nước Tây Âu về chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vừa cảnh báo rằng chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan đang ngày càng có chỗ đứng trong chính trường châu Âu, và lo ngại điều đó có thể dẫn đến những hậu quả gì trong vài năm tới.

Phó Tổng thống Mỹ James David Vance. Ảnh: BEE news.

Ông Vance nói: "Tôi nghĩ rằng, ví dụ, hiện nay có những người có liên hệ hoặc có tư tưởng Hồi giáo cực đoan đang nắm giữ chức vụ ở các nước châu Âu. Hiện tại, có lẽ ở cấp độ rất thấp, phải không? Họ đang thắng cử thị trưởng, hoặc thắng cử hội đồng thành phố. Nhưng không phải là không thể tưởng tượng ra một kịch bản mà một người có quan điểm gần gũi với chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan có thể có ảnh hưởng rất đáng kể trong một cường quốc hạt nhân châu Âu. Trong 5 năm tới? Không. Nhưng 15 năm nữa? Chắc chắn rồi. Và đó là một mối đe dọa rất trực tiếp đối với Mỹ".

Phó Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo về những rủi ro tiềm tàng lâu dài đối với quan hệ châu Âu-Mỹ trên nhiều lĩnh vực. Theo ông Vance, Anh và Pháp, cùng với các đồng minh khác của Mỹ, hiện đang thiếu ý thức về bản sắc dân tộc và đang mất dần liên kết văn hóa với Mỹ do chính sách nhập cư của các nước này. Ông Vance nói: “Nếu họ để bản thân bị chi phối bởi những tư tưởng đạo đức nguy hiểm, thì điều đó sẽ cho phép vũ khí hạt nhân rơi vào tay những người có thể gây ra thiệt hại rất, rất nghiêm trọng cho Mỹ”.

Anh và Pháp đã phát triển các kho vũ khí hạt nhân độc lập với chi phí lớn sau Chiến tranh Thế giới thứ hai và vẫn duy trì chúng như một biểu tượng của niềm tự hào quốc gia, dù cả hai nước đều nằm dưới ô bảo đảm răn đe hạt nhân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Tuy nhiên, những căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Washington và các đồng minh truyền thống đang khiến dư luận đặt câu hỏi về các đảm bảo an ninh của Mỹ.

Tàu ngầm Vanguard của Anh trên đường trở về Căn cứ Hải quân Clyde. Ảnh: Sky news.

Tuần trước, một quan chức cấp cao phụ trách an ninh của Nhật Bản cũng cho biết Tokyo nên xem xét việc phát triển vũ khí hạt nhân và và Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho rằng, không loại trừ lựa chọn nào khi thúc đẩy các cuộc thảo luận về “Ba nguyên tắc phi hạt nhân”.

Thúy Hà

Nguồn: RT