Ba nước Đông Địa Trung Hải mở “chương mới” hợp tác khu vực

Tại Jerusalem, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chủ trì Hội nghị cấp cao ba bên với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis và Tổng thống Cộng hòa Cyprus Nikos Christodoulides, tái khẳng định quyết tâm đưa khuôn khổ hợp tác ba bên bước sang một “giai đoạn mới”, trong bối cảnh khu vực Đông Địa Trung Hải đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh và địa chính trị phức tạp.

Ba nước Đông Địa Trung Hải thúc đẩy hành lang kinh tế Ấn Độ - Trung Đông và Châu Âu. Ảnh: The Jerusalem Post.

Trọng tâm của hội nghị tại Jerusalem ngày 22/12 là thúc đẩy vai trò của ba nước trong Hành lang Kinh tế Ấn Độ -Trung Đông - châu Âu (IMEC), sáng kiến được kỳ vọng sẽ tái định hình các tuyến kết nối thương mại, năng lượng và hạ tầng chiến lược giữa châu Á, Trung Đông và châu Âu. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh vị trí địa chiến lược của Israel, Hy Lạp và Cyprus như những “cửa ngõ” then chốt, giúp IMEC mở rộng sang không gian Địa Trung Hải và thị trường châu Âu.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, hợp tác ba bên không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là trụ cột ổn định khu vực. Theo ông, việc tăng cường kết nối hạ tầng, logistics, năng lượng và công nghệ cao sẽ góp phần củng cố khả năng chống chịu của các nền kinh tế trước những biến động toàn cầu.

Lãnh đạo các nước Israel, Hy Lạp và Cộng hoà Cyprus. Ảnh: The Times of Israel.

Trong khi đó, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis nhấn mạnh rằng, IMEC mang lại cơ hội chiến lược để Hy Lạp và Cyprus phát huy vai trò trung tâm trung chuyển của Đông Địa Trung Hải, đồng thời đa dạng hóa các tuyến thương mại và năng lượng của châu Âu. Tổng thống Cyprus Nikos Christodoulides cũng khẳng định, Nicosia sẵn sàng đóng góp tích cực vào các dự án cụ thể, từ cảng biển, đường sắt đến kết nối số.

Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh Đông Địa Trung Hải đang chịu tác động đan xen của cạnh tranh địa chính trị, xung đột khu vực và những thách thức an ninh phi truyền thống. Việc ba nước tăng cường phối hợp được đánh giá là thông điệp mạnh mẽ về cam kết hợp tác, đối thoại và phát triển bền vững, không chỉ vì lợi ích riêng mà còn vì ổn định chung của khu vực rộng lớn hơn.

Các bên nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn thường xuyên ở cấp cao, đồng thời giao các nhóm công tác nghiên cứu khả năng hiện thực hóa các dự án cụ thể trong khuôn khổ IMEC trong thời gian tới.

Thu Uyên

Nguồn: The Times of Israel, The Jerusalem Post.