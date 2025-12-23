Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, chuẩn bị thượng đỉnh với Trung Quốc

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun mới đây cho biết, nước này đang tích cực phối hợp với Bắc Kinh để tổ chức cuộc hội đàm thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào đầu năm 2026. Ngày chính thức của cuộc gặp sẽ được công bố sớm.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: Yonhap.

Trong phát biểu tại sự kiện do Liên minh Nghị sỹ Hàn–Mỹ tổ chức ngày 22/12, ông Cho Hyun nhấn mạnh, mục tiêu trọng tâm của thượng đỉnh là thuyết phục Triều Tiên quay trở lại bàn đối thoại và đảm bảo sự hợp tác từ Trung Quốc, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên.

Ông Cho Hyun tái khẳng định quyết tâm của Hàn Quốc trong việc từng bước khôi phục quan hệ liên Triều, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp ngoại giao với tăng cường năng lực răn đe.

Ông cho hay: “Đã đến lúc cần suy ngẫm sâu sắc về những bước đi cần thiết để bảo đảm an ninh và hòa bình,” đồng thời nhấn mạnh việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong các bản thông tin chung Hàn–Mỹ trước đó.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Trong năm 2025, hai cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt nền tảng cho các thỏa thuận chiến lược, bao gồm hỗ trợ làm giàu urani dân sự, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và phát triển tàu ngầm năng lượng hạt nhân.

Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục đàm phán chi tiết với Mỹ về các dự án này trong năm tới, đồng thời sử dụng cơ sở ngoại giao này để thúc đẩy đối thoại liên Triều.

Ngoại trưởng Cho nhấn mạnh, việc phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc là yếu tố then chốt để tạo môi trường ổn định và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời củng cố các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán quốc tế.

Thu Uyên

Nguồn: The Korea Times, Yonhap