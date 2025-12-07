Nga chấm dứt ba thỏa thuận hợp tác quân sự với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha

Truyền thông nhà nước Nga đưa tin, Nga đã chính thức chấm dứt ba thỏa thuận hợp tác quân sự kéo dài hàng thập kỷ với Canada, Pháp và Bồ Đào Nha theo sắc lệnh được công bố hôm ngày 6/12/2025.

Sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký và được công bố trên trang web chính thức của chính phủ Nga ngày 6/12/2025. Ảnh: Global Look Press.

Theo một sắc lệnh do Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin ký và được công bố trên trang web chính thức của chính phủ xác nhận việc hủy bỏ các thỏa thuận sau: Thỏa thuận về các chuyến thăm quân sự giữa Liên Xô cũ và Canada (ký ngày 20/11/1989 tại Moskva). Thỏa thuận này được ký chỉ vài tuần sau khi Bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989 - sự kiện báo hiệu sự kết thúc của Chiến tranh Lạnh - khi nhà lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev cố gắng hàn gắn mối quan hệ với các quốc gia phương Tây. Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Nga và Pháp (ký ngày 4/2/1994 tại Moskva). Thỏa thuận này được ký kết sau nỗ lực rộng rãi hơn của Tổng thống Nga khi đó Boris Yeltsin nhằm đưa Nga vào các cấu trúc an ninh châu Âu. Và thỏa thuận hợp tác quân sự giữa Nga và Bồ Đào Nha (ký ngày 4/8/2000 tại Moskva), được ký trong giai đoạn mà quan hệ song phương được đánh giá là nở rộ. Sắc lệnh nêu rõ rằng tất cả các thỏa thuận này đều chính thức chấm dứt hiệu lực.

Bộ Ngoại giao Nga đã được giao nhiệm vụ thông báo chính thức quyết định này tới Canada, Pháp và Bồ Đào Nha. Ảnh: AP

Giới chức Nga cho biết ba thỏa thuận ký từ năm 1989 đến năm 2000 này không còn phù hợp về mặt chiến lược. Bộ Ngoại giao Nga đã được giao nhiệm vụ thông báo chính thức quyết định này tới Canada, Pháp và Bồ Đào Nha.

Quyết định này diễn ra sau động thái tương tự hồi tháng 7, khi Thủ tướng Mikhail Mishustin hủy bỏ thỏa thuận hợp tác kỹ thuật - quân sự ký năm 1996 với Đức. Bộ Ngoại giao Nga khi đó cáo buộc Berlin theo đuổi “chính sách công khai thù địch” và có “tham vọng quân sự ngày càng quyết liệt”.

Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Bồ Đào Nha và Pháp đều ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cho Ukraine vay. Hiện khoảng 210 tỷ euro tài sản nhà nước Nga đang bị đóng băng tại EU, phần lớn nằm tại Euroclear ở Bỉ. EU vẫn đang thảo luận cách sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine, quốc gia đang đối mặt khoản thâm hụt ngân sách khoảng 65 tỷ USD trong hai năm tới, theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Thanh Vân

Nguồn: Euronews