Mỹ cảnh báo có thể tấn công Iran trong vài ngày tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/5 tuyên bố Washington có thể tiến hành tấn công quân sự nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu đàm phán hạt nhân không đạt kết quả, đồng thời cho biết ông đã hoãn quyết định tấn công theo đề nghị của các đồng minh vùng Vịnh.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết mốc thời gian có thể là cuối tuần này hoặc đầu tuần tới, đồng thời khẳng định Washington "không thể để Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân mới.“Ông cũng tiết lộ, chỉ còn cách lệnh tấn công”khoảng một giờ đồng hồ" trước khi dừng lại sau khi nhận được thông tin từ phía các đồng minh về tiến triển trong đàm phán.

Tổng thống Mỹ cho biết một số nước vùng Vịnh đã thông báo có bước tiến trong các cuộc thương lượng do Pakistan làm trung gian, vì vậy ông quyết định dành “khoảng thời gian giới hạn” từ hai đến ba ngày để các bên tiếp tục đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ nhận định vòng đàm phán lần này “có phần khác biệt” so với các lần trước khi hai bên tưởng đã gần đạt thỏa thuận nhưng không thành. Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cùng ngày cũng khẳng định Iran "phải từ bỏ vĩnh viễn tham vọng hạt nhân."

Ở chiều ngược lại, tại Tehran, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia Quốc hội Iran Ebrahim Aziz cho rằng việc Mỹ hoãn tấn công là do ông Trump nhận ra rằng bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với “một phản ứng quân sự quyết đoán”.

Ngoài ra, Quân đội Iran tuyên bố Tehran sẽ “mở các mặt trận mới bằng các phương thức mới” nếu Mỹ tiếp tục tiến hành tấn công, đồng thời cảnh báo Washington không nên "sa vào bẫy của Israel."

Trước đó, ông Trump nhiều lần vừa cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran, vừa tuyên bố các cuộc đàm phán đang đạt tiến triển tích cực. Từ khi xung đột bùng phát cuối tháng Hai, Mỹ và Israel tuyên bố mục tiêu chiến dịch là hạn chế chương trình hạt nhân, tên lửa và mạng lưới lực lượng đồng minh khu vực của Iran. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chiến dịch quân sự hiện chưa thể loại bỏ kho urani làm giàu của Iran cũng như năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái của nước này.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.