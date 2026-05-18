Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra tiến độ dự án giao thông trọng điểm kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tiến độ triển khai 2 dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, góp phần mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới, do đó các địa phương phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhất lúc này.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra dự án giao thông qua địa bàn xã Hợp Tiến.

Chiều 18/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đã đi kiểm tra tiến độ triển khai 2 dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân, gồm đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 và đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo các địa phương nơi dự án đi qua.

Còn nhiều vướng mắc về mặt bằng triển khai các dự án

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra việc thực hiện dự án giao thông qua địa bàn xã Tân Ninh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các thành viên trong đoàn đã khảo sát thực địa và kiểm tra dự án đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514, tại các vị trí Km2+800 thuộc địa bàn xã Tân Ninh và Km9+700 thuộc địa bàn xã Hợp Tiến và xã Xuân Du.

Đoàn cũng đã khảo sát và kiểm tra dự án đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, tại các vị trí Km1+900 thuộc địa bàn xã Hợp Tiến.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì buổi làm việc tại trụ sở Đảng ủy xã Hợp Tiến.

Sau khi kiểm tra thực địa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác đã có buổi làm việc tại trụ sở Đảng ủy xã Hợp Tiến để nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án, tiến độ thi công, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai và những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng trình bày báo cáo về 2 dự án.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án đoạn từ cầu Nỏ Hẻn đến đường tỉnh 514 có chiều dài 12,1km, đi qua địa bàn các xã Đồng Tiến, An Nông, Tân Ninh, Xuân Du và Hợp Tiến.

Dự án được đầu tư mở rộng bảo đảm quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.502 tỷ đồng, tăng 530 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao.

Đến nay, khối lượng xây lắp của dự án này đạt khoảng 46%; đã hoàn thành thảm bê tông nhựa gần 4km mặt đường, thi công nền đường đạt 7,6km và hoàn thành 5/6 cầu đến bản mặt cầu.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn chậm khi mới bàn giao được 8,11/12,1km, đạt 67% chiều dài tuyến. Hiện còn gần 4km chưa bàn giao mặt bằng.

Đối với dự án đoạn từ đường tỉnh 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, tuyến đường dài 11km, đi qua các xã Hợp Tiến, Thọ Ngọc, Thọ Bình và Sao Vàng. Tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên 1.837 tỷ đồng, tăng 727 tỷ đồng so với phê duyệt ban đầu.

Tuy nhiên, giá trị xây lắp mới đạt khoảng 19%, hoàn thành và đưa vào sử dụng 1,3km đoạn qua xã Sao Vàng; các hạng mục còn lại đang thi công dở dang do thiếu mặt bằng.

Hiện các địa phương mới bàn giao được 3,13/11km mặt bằng tuyến chính và phạm vi thi công 5/6 cầu. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Trong đó, xã Thọ Bình là địa phương có tỷ lệ bàn giao mặt bằng thấp nhất khi mới đạt 5,2% chiều dài tuyến qua địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, khó khăn lớn nhất hiện nay của cả 2 dự án là các vướng mắc liên quan đến việc xử lý đất giao không đúng thẩm quyền; các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vượt hạn mức đất ở.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận buổi làm việc.

Khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các khó khăn liên quan

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh: Đây là 2 dự án giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh, góp phần tăng cường kết nối giữa trung tâm hành chính - kinh tế của tỉnh với Cảng hàng không Thọ Xuân, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực thu hút đầu tư trong giai đoạn tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại để người dân đồng tình ủng hộ chủ trương của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp, khẩn trương tháo gỡ dứt điểm các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, tái định cư, xác định nguồn gốc đất... Quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn để thực hiện dự án. Đồng thời đề nghị cần kiểm điểm, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng dự án dang dở kéo dài, làm đội vốn; từ đó rút kinh nghiệm trong triển khai các dự án đầu tư khác trên địa bàn toàn tỉnh, không để xảy ra trường hợp tương tự.

Minh Hiếu