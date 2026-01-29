Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran về đòn tấn công “ khốc liệt hơn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Iran nhanh chóng ngồi vào bàn đàm phán để đạt được một thỏa thuận về vấn đề hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng nếu không có thỏa thuận, cuộc tấn công tiếp theo của Mỹ sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều. Đáp lại, Tehran tuyên bố sẽ đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và những quốc gia ủng hộ các nước này.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một hội nghị ở Washington ngày 28 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Getty.

Trên mạng xã hội ngày 28/1, ông Trump viết: “Hy vọng Iran sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán và thương lượng một thỏa thuận công bằng, cân bằng - không vũ khí hạt nhân, một thỏa thuận mang lại lợi ích cho tất cả các bên. Thời gian đang dần cạn kiệt, đây thực sự là vấn đề cấp bách!”.

Trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng triển khai lực lượng tại Trung Đông, Tổng thống Trump nhắc lại rằng cảnh báo gần nhất của ông đối với Iran đã dẫn tới một cuộc tấn công quân sự vào tháng 6/2025. Ông Trump viết: “Cuộc tấn công tiếp theo sẽ còn khốc liệt hơn rất nhiều! Đừng để điều đó xảy ra thêm một lần nữa”. Ông cũng tuyên bố rằng một “hạm đội” của Mỹ đang trên đường tiến về phía Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln cập cảng Căn cứ Hải quân Guam ngày 11 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ.

Về phía Iran, phản ứng trước độngt hái của Mỹ, trong một bài đăng trên mạng xã hội X hôm 28/1, ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cho biết, bất kỳ hành động quân sự nào từ phía Mỹ cũng sẽ dẫn đến việc Iran nhắm mục tiêu vào Mỹ, Israel và các quốc gia ủng hộ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cảnh báo trên mạng xã hội X rằng lực lượng vũ trang Iran “đang trong trạng thái sẵn sàng, tay đặt trên cò súng, để lập tức và mạnh mẽ đáp trả bất kỳ hành động xâm lược nào”. “Song song với đó,” ông Araqchi nói thêm, “Iran luôn hoan nghênh một thoả thuận hạt nhân cùng có lợi, công bằng và bình đẳng trên cơ sở ngang hàng, không bị cưỡng ép, đe dọa hay hăm dọa bảo đảm quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình, và cam kết không có vũ khí hạt nhân .”

Trước đó, cùng ngày 28/1, truyền thông nhà nước Iran đưa tin, ông Araqchi cho biết ông không liên lạc với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trong những ngày gần đây, cũng như không đề nghị tiến hành đàm phán giữa 2 bên.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters.