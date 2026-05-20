G7: Thúc đẩy giải quyết mất cân bằng kinh tế và bất ổn địa chính trị

Ngày 19/5, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã bế mạc tại Paris (Pháp) sau hai ngày làm việc.

G7 thúc đẩy giải quyết mất cân bằng kinh tế và bất ổn địa chính trị.

Các nhà lãnh đạo tài chính nhấn mạnh tính cấp thiết của việc xử lý tình trạng mất cân bằng thương mại trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phân hóa, đồng thời thảo luận các biện pháp giảm thiểu tác động kinh tế từ xung đột tại Iran và biến động trên thị trường tài chính quốc tế.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và người đồng cấp Nhật Bản Satsuki Katayama bày tỏ quan ngại về tình trạng dư thừa công suất sản xuất tại Trung Quốc trong bối cảnh nhu cầu trong nước suy giảm, cho rằng xu hướng gia tăng xuất khẩu với giá cạnh tranh đang tạo áp lực lên nhiều thị trường quốc tế. Ở góc độ rộng hơn, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure(Rô lăng Lét –sờ cuya) – nước giữ chức Chủ tịch G7 – nhận định tình trạng mất cân bằng hiện nay không bền vững và còn bắt nguồn từ mức tiêu dùng cao tại Mỹ cùng xu hướng đầu tư dưới tiềm năng ở châu Âu.

Bên cạnh các vấn đề kinh tế, hội nghị cũng tập trung thảo luận các điểm nóng địa chính trị hiện nay. Trong tuyên bố chung, G7 khẳng định việc bảo đảm tự do và an toàn hàng hải qua Eo biển Hormuz là “ưu tiên cấp bách” nhằm giảm áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng, lương thực và phân bón toàn cầu. Trong khi các nước châu Âu bày tỏ quan ngại về tác động kinh tế từ các diễn biến quân sự liên quan Iran, Washington tiếp tục kêu gọi đồng minh tăng cường các biện pháp hạn chế tài chính đối với Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure.

Về vấn đề Ukraine, G7 tái khẳng định cam kết ủng hộ Kiev, dù nội bộ vẫn tồn tại khác biệt liên quan quyết định của Mỹ gia hạn miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với dầu mỏ Nga vận chuyển bằng đường biển nhằm hỗ trợ các quốc gia dễ tổn thương về năng lượng. Ngoài ra, các bộ trưởng G7 cam kết tăng cường hợp tác đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược và đất hiếm nhằm giảm phụ thuộc vào một số nguồn cung lớn.

Ngoài các nội dung trên, vấn đề khí hậu cũng được đưa vào tuyên bố chung của G7. Theo đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã gây thiệt hại hơn 200 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu trong năm ngoái. Các nước G7 cam kết tăng cường cơ chế bảo hiểm nhằm nâng cao khả năng ứng phó với thảm họa khí hậu trong tương lai.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters.