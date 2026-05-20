NATO: Việc Mỹ rút bớt binh sĩ không làm suy yếu phòng thủ liên minh

Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich khẳng định, việc Mỹ điều chỉnh hiện diện quân sự tại châu Âu sẽ không làm suy yếu năng lực phòng thủ chung của liên minh.

Tư lệnh tối cao của NATO tại châu Âu, Tướng Không quân Mỹ Alexus Grynkewich. Ảnh: CNA

Phát biểu sau cuộc họp với đại diện quân sự của 32 quốc gia thành viên NATO, Tướng Grynkewich cho biết, kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sĩ Mỹ khỏi Đức là một phần trong chiến lược tái bố trí lực lượng, phản ánh việc các đồng minh châu Âu đang từng bước tăng cường năng lực quốc phòng và chủ động hơn trong bảo đảm an ninh khu vực.

Theo ông, khi các nước châu Âu nâng cao năng lực quân sự, Mỹ có thể điều chỉnh và phân bổ lại lực lượng để phục vụ các ưu tiên chiến lược toàn cầu khác. Ông nhận định, việc tái triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu trong những năm tới là xu hướng có thể dự báo trước, song tiến độ cụ thể sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của từng đồng minh. Tướng Grynkewich nhấn mạnh, các kế hoạch phòng thủ của NATO vẫn được duy trì và mọi quyết định điều chỉnh lực lượng đều được phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên.

Lực lượng Mỹ tại Ba Lan. Ảnh: Defense News

Trước đó cùng ngày, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, kế hoạch triển khai hơn 4.000 binh sĩ Mỹ tới Ba Lan chỉ bị trì hoãn chứ chưa bị hủy bỏ. Theo ông Vance, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang đánh giá phương án bố trí lực lượng nhằm “tối đa hóa an ninh của Mỹ”, đồng thời tiếp tục thúc giục các đồng minh châu Âu chia sẻ nhiều hơn gánh nặng quốc phòng.

Cùng ngày, Lầu Năm Góc thông báo, Mỹ đã giảm số lữ đoàn tác chiến triển khai tại châu Âu từ 4 xuống còn 3, đưa quy mô hiện diện quân sự của Washington tại khu vực trở về mức năm 2021. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, quyết định này cũng dẫn tới việc tạm hoãn kế hoạch triển khai binh sĩ tới Ba Lan.

Chiến lược điều chỉnh lực lượng của Mỹ được cho là gắn với các cam kết đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 ở Hà Lan, nơi các thành viên châu Âu nhất trí hướng tới mục tiêu dành ít nhất 5% GDP cho chi tiêu an ninh, qua đó tăng cường khả năng tự đảm bảo phòng thủ và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với Mỹ.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, DW, AFP