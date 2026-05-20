Liên Hợp Quốc giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu do căng thẳng Trung Đông

Liên Hợp Quốc ngày 19/5 đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 và nâng triển vọng lạm phát, trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép lên thương mại và chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo báo cáo “Tình hình và Triển vọng Kinh tế Thế giới giữa năm 2026” do Liên Hợp Quốc công bố, tăng trưởng GDP toàn cầu năm nay được dự báo đạt 2,5%, thấp hơn mức 2,7% đưa ra hồi tháng 1. Trong kịch bản bất lợi hơn, tăng trưởng kinh tế thế giới có thể giảm xuống còn 2,1%.

Giám đốc phân tích kinh tế thuộc Vụ Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc Shantanu Mukherjee cho biết, đây sẽ là một trong những mức tăng trưởng thấp nhất của thế giới trong thế kỷ 21, ngoại trừ giai đoạn đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tuy nhiên, ông Mukherjee nhận định kinh tế toàn cầu hiện chưa ở sát nguy cơ suy thoái, dù đời sống của hàng tỷ người có thể trở nên khó khăn hơn và một số quốc gia có nguy cơ rơi vào suy giảm kinh tế.

Liên Hợp Quốc cũng nâng dự báo lạm phát toàn cầu năm 2026 lên 3,9%, chủ yếu do giá năng lượng tăng mạnh sau căng thẳng tại Trung Đông và việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, khiến giá dầu cùng chi phí vận tải toàn cầu leo thang.

Theo báo cáo, Tây Á là khu vực chịu tác động nặng nề nhất khi tăng trưởng dự kiến giảm mạnh xuống còn 1,4%. Châu Âu cũng đối mặt nhiều sức ép do phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu, trong khi kinh tế Mỹ được đánh giá vẫn duy trì khả năng chống chịu tương đối tốt.

Tại châu Á, Trung Quốc và Ấn Độ được cho là có “vùng đệm” tốt hơn nhờ đa dạng hóa nguồn năng lượng và các biện pháp điều hành kinh tế, dù tăng trưởng vẫn chậm lại so với năm trước.

Nhà kinh tế cấp cao của Liên Hợp Quốc Ingo Pitterle cho rằng, mức độ ảnh hưởng đối với Trung Quốc, Ấn Độ và nhiều nền kinh tế khác sẽ phụ thuộc lớn vào thời gian kéo dài của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, bởi các “vùng đệm” kinh tế hiện nay đều có giới hạn.

Minh Phương

Nguồn: AP