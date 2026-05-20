Nghị viện EU thông qua mức thuế cao hơn đối với thép nhập khẩu.

Nghị viện châu Âu (EU) ngày 19/5 đã thông qua quyết định tăng mạnh thuế đối với thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành công nghiệp thép của khối trước làn sóng thép giá rẻ từ Trung Quốc.

Theo kết quả bỏ phiếu, các nghị sĩ châu Âu đã thông qua biện pháp với 606 phiếu thuận và 16 phiếu chống, theo đó nâng thuế nhập khẩu thép từ 25% lên 50%, đồng thời cắt giảm 47% lượng thép được phép nhập khẩu trước khi bị áp thuế.

Các biện pháp mới được xây dựng trên cơ sở đề xuất của Ủy ban châu Âu đưa ra năm 2025. Theo đó, hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế sẽ giảm xuống còn 18,3 triệu tấn/năm, tương đương tổng lượng thép EU nhập khẩu trong năm 2013.

EU cho biết, mốc năm 2013 được lựa chọn do thị trường thép toàn cầu bắt đầu mất cân bằng nghiêm trọng kể từ thời điểm này vì tình trạng dư thừa công suất, chủ yếu xuất phát từ Trung Quốc. Hiện, Trung Quốc sản xuất hơn một nửa sản lượng thép toàn cầu và được cho là trợ cấp mạnh cho các doanh nghiệp thép trong nước.

Nghị sĩ châu Âu Karin Karlsbro nhấn mạnh, châu Âu cần duy trì một ngành công nghiệp thép “mạnh mẽ và có khả năng cạnh tranh”, dựa trên thương mại công bằng, đổi mới và cạnh tranh lành mạnh. Bà cho rằng, việc ứng phó với tác động tiêu cực từ tình trạng dư thừa công suất toàn cầu là điều cần thiết để bảo vệ thị trường châu Âu.

Hiệp hội thép châu Âu cũng hoan nghênh quyết định này, Tổng Giám đốc Hiệp hội Thép Châu Âu cho rằng, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng, động thái của EU phát đi tín hiệu rõ ràng rằng khối sẵn sàng bảo vệ nền tảng công nghiệp, an ninh và quyền tự chủ kinh tế của mình.

Các biện pháp trên sẽ chính thức trở thành luật sau khi được các quốc gia thành viên EU phê chuẩn và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Động thái của EU được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Washington cũng áp mức thuế 50% đối với thép nhập khẩu nhằm hạn chế dòng thép giá rẻ từ Trung Quốc. Tuy nhiên, EU hiện vẫn đang thúc giục Mỹ xem xét giảm thuế đối với thép nhập khẩu từ châu Âu.

Minh Phương

Nguồn: AFP, The straitstimes