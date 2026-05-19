Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) và Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa vào sáng 19/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, khẳng định: Mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tỉnh Thanh Hóa luôn tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp xã giao Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Dự buổi tiếp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo ban, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi tiếp.

Vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Thanh Hóa - Hủa Phăn

Tại buổi tiếp Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhiệt liệt chào mừng đoàn công tác sang thăm và làm việc tại Thanh Hóa; đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung, giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn nói riêng là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và Nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết Thanh Hóa đang tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. Trong quá trình đó, tỉnh luôn coi trọng công tác đối ngoại, đặc biệt là việc củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác với các địa phương của nước bạn Lào có chung đường biên giới. Đồng chí cũng đánh giá cao Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền hai tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, tuyên huấn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; phối hợp tuyên truyền về công tác biên giới, phổ biến pháp luật cho cán bộ và Nhân dân khu vực biên giới; đồng thời tham mưu tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, ngoại giao hữu nghị nhân các sự kiện trọng đại của hai nước, hai tỉnh.

Đoàn công tác Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Lê Đức Thái đề nghị Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; phối hợp tuyên truyền sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; qua đó góp phần củng cố niềm tin, tăng cường hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa Nhân dân hai địa phương.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh khẳng định: Tỉnh ủy Thanh Hóa luôn coi trọng và sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đơn vị của tỉnh, trong đó có Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tăng cường hợp tác thiết thực với các cơ quan của tỉnh Hủa Phăn; qua đó, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Phết Mạ Ny Phon, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phết Mạ Ny Phon, Trưởng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Thanh Hóa để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Cũng trong buổi sáng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã tiếp Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa đến chào xã giao.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trong công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng quy định của pháp luật, phát huy phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tiếp tục hướng dẫn tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với các hoạt động Phật sự; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hộ quốc an dân, vận động tăng ni, phật tử đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu