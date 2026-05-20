Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hội đàm tại Bắc Kinh

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh ngày 20/5, với điểm nhấn là cuộc trao đổi thân mật bên tách trà giữa hai nhà lãnh đạo được xem là “những người bạn cũ”.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin được giới quan sát đặc biệt chú ý, cả về thông điệp ngoại giao lẫn ý nghĩa chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng gay gắt.

Điện Kremlin đặt “kỳ vọng lớn” vào chuyến thăm lần này. Hai bên dự kiến ký khoảng 40 văn kiện hợp tác và công bố tuyên bố chung dài 47 trang về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược Nga - Trung. Ngoài các cuộc hội đàm chính thức, chương trình còn bao gồm tiệc chiêu đãi và cuộc gặp riêng không chính thức giữa hai nhà lãnh đạo tại Trung Nam Hải.

Giới phân tích cho rằng hình ảnh “ngoại giao trà đạo” mà Bắc Kinh dành cho ông Putin mang tính biểu tượng rõ rệt, thể hiện mức độ coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ với Nga.

Chuyến thăm của ông Putin diễn ra trong bối cảnh thương mại song phương Nga - Trung có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn suy giảm năm ngoái. Kim ngạch thương mại hai chiều trong 4 tháng đầu năm nay tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2025. Năm ngoái, thương mại Nga - Trung đạt 1.630 tỷ nhân dân tệ (khoảng 240 tỷ USD), giảm 6,5% so với mức kỷ lục năm 2024, đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên trong 5 năm.

Nga hiện xem Trung Quốc là “phao cứu sinh” kinh tế quan trọng trong bối cảnh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan xung đột tại Ukraine. Tháp tùng ông Putin trong chuyến công du lần này có nhiều Phó Thủ tướng, bộ trưởng cùng lãnh đạo các tập đoàn nhà nước và ngân hàng lớn của Nga.

Ngoài ra, hai bên nhiều khả năng cũng sẽ thảo luận về dự án đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia 2”, tuyến năng lượng chiến lược dự kiến kết nối Nga với miền Bắc Trung Quốc. Giới chuyên gia nhận định tình trạng bất ổn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt liên quan xung đột tại Iran, có thể giúp Moskva thúc đẩy dự án này, dù Bắc Kinh vẫn ưu tiên chiến lược đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters