UAV Ukraine bị tiêm kích NATO bắn hạ trên không phận Estonia

Một máy bay quân sự của NATO ngày 20/5 đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái (UAV) bị nghi thuộc Ukraine trên không phận Estonia, trong vụ việc xuyên biên giới mới nhất gây tranh cãi chính trị tại các quốc gia vùng Baltic.

Mảnh vỡ của một thiết bị bay không người lái tại hiện trường gần làng Kablakula, Estonia ngày 19/5/2026. Ảnh: Reuters.

Theo quân đội Estonia, UAV nói trên bay vào không phận nước này khoảng giữa trưa 19/5 theo giờ địa phương, từ lãnh thổ Nga hướng vào khu vực Đông Nam Estonia. Chiếc UAV sau đó bị một tiêm kích Romania thuộc lực lượng NATO đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bắn hạ bằng một tên lửa vào lúc 12h14 (giờ địa phương).

Quân đội Estonia cho biết, vụ việc xảy ra “trong điều kiện tác chiến điện tử cường độ cao”, bao gồm gây nhiễu và giả mạo tín hiệu GPS từ phía Nga. NATO đã theo dõi UAV trước khi thiết bị này vượt biên giới và đưa ra quyết định bắn hạ nhằm “giảm thiểu nguy cơ đối với dân thường và cơ sở hạ tầng”. Phía NATO xác nhận vụ việc và cho biết đang tiến hành điều tra. Liên minh khẳng định NATO “sẵn sàng và có khả năng phản ứng trước mọi mối đe dọa trên không tiềm tàng”.

Cùng ngày, Latvia - quốc gia Baltic láng giềng, cũng phát cảnh báo đe dọa trên không do nghi ngờ có UAV xâm nhập không phận nước này. Tuy nhiên, giới chức Latvia sau đó xác nhận không có bằng chứng cho thấy vụ việc như vậy đã xảy ra.

Một quay phim ghi hình các mảnh vỡ của thiết bị bay không người lái bị rơi tại hiện trường gần làng Kablakula, Estonia ngày 19/5/2026. Ảnh: Reuters.

Người đứng đầu cơ quan quản lý khủng hoảng Latvia cho biết Nga đang triển khai một chiến dịch thông tin sai lệch, trong đó cáo buộc Latvia cho phép sử dụng không phận nước này để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi tuyên bố trên mạng xã hội X rằng, Nga đang “chuyển hướng UAV Ukraine sang khu vực Baltic thông qua tác chiến điện tử”. Ông đồng thời gửi lời xin lỗi tới Estonia và các nước Baltic về những “sự cố ngoài ý muốn” này. Quan chức Ukraine khẳng định Kiev không sử dụng không phận Latvia hay Estonia để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Estonia Hanno Pevkur nhận định, UAV bị bắn hạ nhiều khả năng là một thiết bị Ukraine bị lạc hướng và không nhằm vào Estonia. Ông cho biết, Estonia đã nhận được cảnh báo sớm từ Latvia, đồng thời radar nước này cũng phát hiện UAV di chuyển vào khu vực phía Nam Estonia trước khi NATO kích hoạt các biện pháp ứng phó. Ông Pevkur nhấn mạnh rằng, Estonia không cho phép sử dụng không phận của mình cho các hoạt động tấn công quân sự.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.