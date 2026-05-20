Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Chủ tịch Ủy ban châu Âu thảo luận các vấn đề khu vực và quốc tế

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan ngày 19/5 đã điện đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen để thảo luận về quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU), cùng các vấn đề khu vực và quốc tế đang nổi lên.

Theo thông báo của Văn phòng Truyền thông Phủ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan nhấn mạnh Ankara tiếp tục nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn và thúc đẩy hòa bình trong khu vực, đồng thời kêu gọi sớm khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho rằng những căng thẳng hiện nay tại Trung Đông một lần nữa cho thấy tầm quan trọng chiến lược của quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - EU. Ông nhấn mạnh việc Ankara tham gia các sáng kiến an ninh của châu Âu sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, đồng thời kêu gọi hiện đại hóa thỏa thuận liên minh thuế quan giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

Theo truyền thông châu Âu, bà Von der Leyen đánh giá Thổ Nhĩ Kỳ là “đối tác then chốt” trong bối cảnh địa chính trị khu vực đang biến động mạnh. Hai bên được cho là đã trao đổi về việc duy trì các tuyến thương mại mở, đảm bảo dòng chảy năng lượng và ổn định chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài vấn đề Trung Đông, cuộc điện đàm cũng đề cập tới tình hình Đông Địa Trung Hải và vấn đề Cyprus. EU khẳng định sẵn sàng ủng hộ các nỗ lực do Liên hợp quốc dẫn dắt nhằm giảm căng thẳng và thúc đẩy đối thoại ngoại giao trong khu vực.

Nguồn: United24