Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Điều chỉnh quy hoạch phải mở ra không gian phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, không chỉ là yêu cầu cập nhật các định hướng phát triển mới, mà quan trọng hơn phải kiến tạo được không gian phát triển mới, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và tạo nền tảng chiến lược để Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Đây là yêu cầu của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27, được tổ chức sáng 18/5.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàn thiện quy hoạch với tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã báo cáo việc tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị lần thứ 26, đối với nội dung điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo, nhiều nội dung lớn, mang tính chiến lược đã được rà soát, điều chỉnh theo hướng nâng cao tính khả thi, bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch cấp quốc gia và yêu cầu phát triển mới của tỉnh.

Đối với mục tiêu tăng trưởng hai con số, cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến về việc xây dựng các phương án dự phòng trong trường hợp thu hút FDI không đạt kỳ vọng hoặc các dự án động lực chậm tiến độ.

Theo đó, sẽ nghiên cứu bổ sung các giải pháp huy động nguồn lực từ khu vực kinh tế tư nhân trong nước, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), phát triển thị trường vốn địa phương; đồng thời xây dựng các kịch bản tăng trưởng thay thế từ các lĩnh vực du lịch, dịch vụ đô thị, công nghiệp chế biến nông - lâm sản, thương mại điện tử và kinh tế số.

Đối với phương án tổ chức không gian phát triển với 5 trụ cột tăng trưởng, 4 không gian kinh tế, 5 trung tâm động lực và 6 hành lang kinh tế, nội dung quy hoạch được tiếp thu theo hướng mở, linh hoạt, dựa trên đặc điểm tự nhiên của từng vùng, đồng thời tính đến khả năng điều chỉnh địa giới hành chính trong tương lai để tránh chồng chéo trong quản lý, đầu tư và phát triển đô thị.

Theo báo cáo giải trình, đây là những định hướng mang tính đón đầu xu thế phát triển. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ được nghiên cứu thận trọng, có điều kiện, phù hợp với hành lang pháp lý, yêu cầu quốc phòng - an ninh, hạ tầng kỹ thuật và nhu cầu thị trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị.

Quy hoạch phải bảo đảm tính khả thi

Thảo luận tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với yêu cầu phải bảo đảm tư duy phát triển dài hạn, tính khả thi cao, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đồng thời khắc phục tư duy cục bộ, dàn trải trong quy hoạch.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Nhiều ý kiến đề nghị rà soát kỹ hệ thống khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo hướng tránh phát triển phân tán, cạnh tranh nội tỉnh; bảo đảm đồng bộ hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục, xử lý môi trường và kết nối giao thông.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại hội nghị.

Về phát triển đô thị, hội nghị dành nhiều thời gian cho ý kiến đối với định hướng xây dựng đô thị ven biển, đô thị Lam Sơn - Sao Vàng và hình thành các đô thị vệ tinh có tính kết nối cao giữa các vùng động lực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về phát triển các khu, cụm công nghiệp gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng tỷ lệ lấp đầy, thúc đẩy công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn và bảo đảm phát triển xanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu kết luận tại hội nghị.

Tạo đà phát triển mới, nâng tầm vị thế Thanh Hóa

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tham vấn rộng rãi, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch.

Lãnh đạo sở, ngành dự hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quy hoạch không chỉ tác động trực tiếp đến việc tổ chức không gian phát triển, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư; mà còn định hình hướng phát triển hạ tầng, đô thị, công nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao vị thế của Thanh Hóa trong vùng và cả nước.

Qua nghiên cứu hồ sơ trình hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá UBND tỉnh đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung lớn, từ mục tiêu tăng trưởng, tổ chức không gian phát triển, phát triển hệ thống đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng, hạ tầng xã hội, phương án sử dụng đất, tài nguyên, môi trường đến nguồn lực và lộ trình thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 27 để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến trước khi triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng cho ý kiến đối với Báo cáo rà soát, giải trình, làm rõ hồ sơ Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn; tiếp thu đầy đủ các ý kiến xác đáng để hoàn thiện đề án; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Minh Hiếu