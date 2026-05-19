Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển, xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), sáng 19/5, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và phường Hạc Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Tên tuổi, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người mãi mãi là di sản tinh thần vô giá của dân tộc, là ngọn đuốc soi đường để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững bước trên con đường phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khắc ghi lời dạy của Bác, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị; là động lực quan trọng để xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tận tụy, trách nhiệm, gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; giữ vững đoàn kết, thống nhất, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu hằng mong muốn.

Minh Hiếu