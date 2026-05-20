Pháp dự kiến tăng thêm 36 tỷ euro chi tiêu quốc phòng đến năm 2030

Quốc hội Pháp ngày 19/5 đã thông qua dự luật tăng thêm tổng cộng 36 tỷ euro cho ngân sách quốc phòng đến năm 2030, trong động thái được xem là bước đi mới nhằm đẩy nhanh quá trình tái vũ trang và củng cố năng lực răn đe chiến lược của nước này. Dự luật hiện sẽ được chuyển lên Thượng viện để tiếp tục xem xét và bỏ phiếu.

Ảnh: Defense News

Theo kế hoạch chi tiêu quân sự giai đoạn 2024-2030 được Pháp thông qua năm 2023, tổng ngân sách quốc phòng ban đầu của nước này ở mức 400 tỷ euro. Dự luật mới nâng tổng mức chi lên 436 tỷ euro, phản ánh xu hướng gia tăng đầu tư quân sự của Paris trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn.

Nếu được triển khai đầy đủ, ngân sách quốc phòng của Pháp vào năm 2030 sẽ đạt 76,3 tỷ euro, cao hơn 8,9 tỷ euro so với kế hoạch trước đó và tương đương khoảng 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Mức chi này vượt ngưỡng mục tiêu 2% GDP mà NATO đặt ra đối với các nước thành viên.

Ảnh: CCTV

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết, dự luật nhằm đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa quân đội, hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và chuẩn bị cho các thách thức chiến lược tương lai. Ông nhấn mạnh Pháp cần tăng cường khả năng tác chiến, củng cố năng lực răn đe hạt nhân cũng như bảo đảm tính tự chủ chiến lược của châu Âu.

Theo Reuters và Defense News, kế hoạch tăng mạnh chi tiêu quốc phòng của Paris diễn ra trong bối cảnh châu Âu tiếp tục chịu sức ép an ninh từ xung đột tại Ukraine, căng thẳng Nga - NATO và nguy cơ bất ổn lan rộng ở Trung Đông. Chính phủ Pháp cũng đang thúc đẩy mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng trong nước, bao gồm đạn dược, hệ thống phòng không và các chương trình hiện đại hóa hải quân, không quân.

Giới quan sát cho rằng, động thái của Pháp phản ánh xu hướng chung tại châu Âu khi nhiều quốc gia tăng tốc tái vũ trang và nâng ngân sách quân sự sau nhiều năm cắt giảm chi tiêu quốc phòng. Đồng thời, Paris cũng muốn khẳng định vai trò là một trong những trụ cột an ninh hàng đầu của Liên minh châu Âu và NATO trong giai đoạn cạnh tranh địa chính trị toàn cầu gia tăng.

Vân Bình

Nguồn: Defense News, Reuters, CCTV