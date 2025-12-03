LHQ: Kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm

Liên hợp quốc (LHQ) vừa cho biết, tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 được dự báo chỉ đạt 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024. Nguyên nhân là tác động ngày càng lớn từ biến động tài chính và bất ổn địa chính trị đối với thương mại và dòng vốn đầu tư quốc tế.

Kinh tế toàn cầu năm 2025 dự báo đạt 2,6%, thấp hơn mức 2,9% của năm 2024. Ảnh: UNCTAD

Báo cáo Thương mại và Phát triển năm 2025 của Cơ quan Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) nhấn mạnh rằng, các biến động trên thị trường tài chính hiện đã ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu gần tương đương với các yếu tố kinh tế thực, từ đó chi phối trực tiếp triển vọng tăng trưởng kinh tế. Báo cáo cũng cho biết, mặc dù những công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra động lực tích cực cho nền kinh tế, tăng trưởng toàn cầu năm 2026 vẫn chỉ được dự báo ở mức 2,6%.

Cơ quan Thương mại và Phát triển LHQ (UNCTAD) lưu ý rằng, dự báo này được tính theo tỷ giá hối đoái thị trường (MER), khác với cách tiếp cận của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) sử dụng phương pháp sức mua tương đương (PPP) vốn đưa ra mức dự báo tăng trưởng toàn cầu cao hơn.

Cùng ngày, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu “đáng kinh ngạc” nhờ làn sóng đầu tư vào AI đã giúp bù đắp một phần cú sốc từ các đợt tăng thuế quan của Mỹ. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới công bố, OECD dự báo, tăng trưởng đạt 3,2% trong năm 2025, giảm nhẹ so với 3,3% của năm trước trước khi chậm lại còn 2,9% vào năm 2026 và phục hồi lên 3,1% trong năm 2027. OECD cho biết, từ đầu năm đến nay, thuế quan cùng với bất ổn địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới và đầu tư suy giảm đã làm chậm tăng trưởng toàn cầu. Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì tương đối mạnh nhờ một số nước nới lỏng chính sách tài chính, ban hành các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thu nhập thực tế tăng cùng nhu cầu mạnh liên quan đến trí tuệ nhân tạo đặc biệt tại Mỹ. OECD ước tính, tăng trưởng GDP của Mỹ đạt 2% trong năm 2025 cao hơn 0,2 điểm so với dự báo mà tổ chức này công bố hồi tháng 9. Trong khi đó tăng trưởng của Trung Quốc được OCED dự đoán ổn định ở mức 5% trong năm 2025.

Minh Phương

Nguồn: OECD, Sri Lanka Guardian, UN News.