Israel không kích miền Nam Li-băng, hàng chục người thương vong

Theo các nguồn tin y tế và an ninh Li-băng, ít nhất 16 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong các đợt không kích của Israel nhằm vào nhiều khu vực ở miền Nam Li-băng từ đêm 11/5 đến sáng 12/5.

Khói bốc lên tại khu vực al-Housh ở miền Nam Liban sau cuộc không kích của Israel ngày 12/5/2026. Ảnh: Jordan Times.

Diễn biến nghiêm trọng nhất xảy ra tại làng Kfardounine, nơi một cuộc không kích nhằm vào nhà dân khiến 6 người thiệt mạng và 7 người bị thương.

Tại thành phố Nabatieh, Trung tâm Điều hành khẩn cấp y tế công cộng Li- băng cho biết một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng phòng vệ dân sự đã làm 2 nhân viên cứu hộ thiệt mạng và một nữ nhân viên y tế bị thương khi đang tham gia cứu trợ người bị nạn. Người bị thương mà lực lượng cứu hộ tiếp cận sau đó cũng không qua khỏi.

Bộ Y tế Li-băng lên án vụ việc, cho rằng đây là “bằng chứng bổ sung về việc Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế và phớt lờ các chuẩn mực quốc tế”.

Trong một vụ việc khác, thiết bị bay không người lái đã tấn công một phương tiện tại quảng trường thị trấn Doueir, khiến 3 người thiệt mạng khi đang đưa một nạn nhân bị thương tới bệnh viện.

Hãng Thông tấn Quốc gia Li-băng (NNA) đưa tin một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái gần thành phố Tyre đã khiến một công dân Syria thiệt mạng và vợ người này bị thương.

Tại thị trấn Jibchit, các đợt không kích tiếp tục khiến 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Theo Bộ Y tế Liban, tính từ ngày 2/3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel tại Liban đã khiến 2.882 người thiệt mạng và 8.768 người bị thương.

Cùng ngày, các nguồn tin Li-băng cho biết lực lượng Israel đã xâm nhập khu vực làng Deir Mimas trong đêm, gài thuốc nổ tại một trạm bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời trước khi kích nổ vào sáng 12/5, gây hư hại nghiêm trọng cho cơ sở này.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ không kích của Israel ở ngoại ô phía Nam Beirut, Liban. Ảnh: NEWS10 ABC.

Nguồn tin an ninh Li-băng cũng xác nhận quân đội Israel đã phá hủy nhiều ngôi nhà tại thành phố Bint Jbeil. Đáp trả, phong trào Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket và thiết bị bay không người lái nhằm vào các vị trí của binh sĩ Israel gần khu vực biên giới.

Các vụ bạo lực diễn ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Li-băng có hiệu lực từ giữa tháng 4, sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới leo thang liên quan tới căng thẳng khu vực.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.