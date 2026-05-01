Israel không kích miền Nam Lebanon khiến nhiều người thương vong

Các cuộc không kích của Israel tại miền Nam Lebanon ngày 30/4 đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong bối cảnh căng thẳng tiếp diễn bất chấp lệnh ngừng bắn giữa hai bên.

Ảnh: China Daily.

Theo số liệu ban đầu công bố sáng cùng ngày, có 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 5 phụ nữ, cùng 23 người bị thương. Tuy nhiên, hãng Thông tấn Quốc gia Lebanon (NNA) sau đó cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 15 người sau các đợt không kích diễn ra trong buổi chiều.

Một trong những vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra tại làng Jibchit, khi một ngôi nhà bị trúng bom khiến 4 thành viên trong cùng một gia đình thiệt mạng. Các nguồn tin cập nhật sau đó cho biết tổng số người thiệt mạng trong ngày đã lên tới ít nhất 24 người.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Hezbollah cho biết đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả. Theo đó, nhóm này sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào hai xe tăng Merkava của Israel tại khu vực Bint Jbeil, đồng thời tấn công một nhóm binh sĩ Israel bằng nhiều UAV.

Quân đội Israel xác nhận một binh sĩ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng UAV chứa chất nổ do Hezbollah thực hiện tại miền Nam Lebanon. Trước đó, kênh truyền hình Kan TV News đưa tin một vụ tấn công tương tự đã khiến 12 binh sĩ Israel bị thương gần khu vực biên giới.

Theo Bộ Y tế Lebanon, kể từ ngày 2/3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến 2.586 người thiệt mạng và 8.020 người khác bị thương, cho thấy mức độ nghiêm trọng của xung đột tại khu vực.

Giao tranh thường xuyên xảy ra giữa hai bên bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực từ ngày 16-17/4.

Các diễn biến trên xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon có hiệu lực từ nửa đêm 16-17/4, sau nhiều tuần giao tranh xuyên biên giới gia tăng. Tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp khi các bên tiếp tục có các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau.

Thanh Giang

Nguồn: Xinhua.