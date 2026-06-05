Quyết tâm rã “cục máu đông”

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn nhiều dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có dự án tồn đọng tới 20 năm, không chỉ gây lãng phí nguồn lực, còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, môi trường đầu tư và niềm tin của người dân. Những dự án này được nhiều người ví như “cục máu đông”.

Rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không chỉ giúp khơi thông nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mà còn nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

Phát biểu tại hội nghị công bố quyết định và kế hoạch giám sát thường xuyên việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức chiều 3/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ rất quan trọng, vừa có ý nghĩa chính trị, pháp lý, kinh tế, vừa là yêu cầu cấp thiết để khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản, vốn đầu tư; chống lãng phí; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; củng cố niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Tổ giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu; cung cấp thông tin kịp thời, trung thực, khách quan; nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo, cập nhật tiến độ theo yêu cầu.

Trong các ngày từ 1 đến 4/6, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án tồn đọng, kéo dài, có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn phường Hạc Thành, phường Quảng Phú, phường Sầm Sơn. Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đã dành nhiều thời gian đi kiểm tra các dự án trọng điểm, trong đó có những dự án giao thông có vai trò kết nối vùng, liên vùng, dự án quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở khu vực biên giới.

Chỉ đạo tại buổi làm việc sau khi trực tiếp kiểm tra các dự án tồn đọng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, địa phương phải xác định việc xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Bí thư đảng ủy các xã, phường trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn; chủ động giải quyết các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, tuyệt đối không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm. Nghiên cứu đưa kết quả xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài trở thành một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét ngay trong năm nay.

Việc dành nhiều thời gian kiểm tra thực tế các dự án tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh, đưa ra chỉ đạo kịp thời của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho thấy tinh thần quyết tâm, quyết liệt của tỉnh Thanh Hóa nhằm sớm rã “cục máu đông” để khơi thông nguồn lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Thái Minh