Trung Quốc chỉ trích Mỹ lạm dụng kiểm soát xuất khẩu, gây bất ổn ngành bán dẫn

Trung Quốc cáo buộc Mỹ lạm dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các ngành công nghệ cao, cho rằng những động thái này đang gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền. Ảnh: CGTN.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Bắc Kinh ngày 4/6, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Vịnh Tiền đưa ra bình luận trên khi được đề nghị phản ứng trước quyết định mới của Bộ Thương mại Mỹ nhằm siết chặt các quy định liên quan đến xuất khẩu chip và công nghệ bán dẫn.

Theo bà Hà Vịnh Tiền, trong những năm gần đây, Mỹ liên tục mở rộng và tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất khẩu với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng các biện pháp này đã vượt ra ngoài phạm vi cần thiết, trở thành công cụ gây sức ép đối với các doanh nghiệp và ngành công nghệ của Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp hạn chế của Washington đã gây thiệt hại cho quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp Trung Quốc, làm gián đoạn trật tự thương mại quốc tế và tác động tiêu cực đến hoạt động của chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Bắc Kinh cũng kêu gọi Washington nhanh chóng điều chỉnh những gì Trung Quốc gọi là “các biện pháp sai lầm”, đồng thời chấm dứt các chính sách mang tính phân biệt đối xử đối với Trung Quốc. Theo phía Trung Quốc, việc duy trì môi trường thương mại công bằng và cởi mở là yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới.

Trung Quốc khẳng định việc duy trì môi trường thương mại công bằng và cởi mở là yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp bán dẫn thế giới. Ảnh: CNN.

Cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục là một trong những điểm nóng trong quan hệ song phương giữa Washington và Bắc Kinh. Trong những năm qua, Mỹ đã liên tiếp áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đối với chip tiên tiến, thiết bị sản xuất bán dẫn và nhiều công nghệ chiến lược khác sang Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Bắc Kinh cho rằng các động thái này mang tính kiềm chế sự phát triển công nghệ của Trung Quốc và có nguy cơ làm gia tăng tình trạng phân mảnh trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Ngọc Liên