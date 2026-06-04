CLB Đông Á Thanh Hóa được cấp phép tham dự V.League 2026-2027

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức cấp phép cho Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tham dự Giải Bóng đá Vô địch quốc gia LPBank V.League mùa giải 2026-2027 sau khi đội bóng hoàn tất việc bổ sung hồ sơ và chứng minh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép theo quy định.

Đội bóng xứ Thanh chính thức được cấp phép tham dự mùa giải tiếp theo.

Theo Quyết định số 545/QĐ-LĐBĐVN ban hành ngày 2/6/2026, Ban Cấp phép VFF chấp nhận đơn khiếu nại của CLB Đông Á Thanh Hóa, đồng thời thông qua việc bổ sung thông tin và cấp phép cho đội bóng xứ Thanh tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa giải 2026-2027.

Trước đó, ngày 23/5/2026, Ban Cấp phép VFF đã ra quyết định thu hồi giấy phép tham dự V.League của CLB Đông Á Thanh Hóa do chưa hoàn tất tiêu chí tài chính F.04 liên quan đến việc chứng minh không có các khoản phải trả quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế và các tổ chức xã hội theo thời hạn quy định.

Đến ngày 28/5/2026, CLB Đông Á Thanh Hóa gửi đơn khiếu nại kèm các văn bản, tài liệu bổ sung chứng minh đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong đó có việc thanh toán tiền lương cho người lao động đến thời điểm ngày 31/12/2025.

CLB Thanh Hóa nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà.

Sau khi xem xét hồ sơ và các tài liệu liên quan, VFF xác nhận CLB Đông Á Thanh Hóa không còn các khoản nợ quá hạn đối với người lao động, cơ quan thuế và các tổ chức xã hội. Trên cơ sở đó, Ban Cấp phép quyết định cấp phép cho đội bóng tham dự V.League mùa giải 2026-2027.

Tuy nhiên, VFF vẫn giữ nguyên hình thức cảnh cáo đối với CLB Đông Á Thanh Hóa do chưa hoàn thành thủ tục cấp phép đúng thời hạn theo quy định ban đầu.

Việc được cấp phép tham dự V.League mùa giải tới là tín hiệu tích cực đối với đội bóng xứ Thanh trong bối cảnh CLB vừa trải qua mùa giải nhiều khó khăn về lực lượng và tài chính. Dù chia tay nhiều trụ cột trong giai đoạn giữa mùa giải 2025-2026, Đông Á Thanh Hóa vẫn hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước một vòng đấu.

Giấy phép tham dự V.League 2026-2027 sẽ tạo điều kiện thuận lợi để CLB tiếp tục tìm kiếm các nguồn lực đầu tư, xây dựng lực lượng và chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo định hướng hiện tại, mục tiêu của đội bóng xứ Thanh ở mùa giải tới vẫn là bảo đảm suất trụ hạng và từng bước ổn định, phát triển bền vững.

Doãn Ngọc Tân chia tay CLB Thanh Hóa.

Bên cạnh tín hiệu tích cực về mặt pháp lý và điều kiện tham dự mùa giải mới, CLB Đông Á Thanh Hóa cũng đang đứng trước những thay đổi lớn về lực lượng.

Ngay sau khi đội bóng hoàn thành mục tiêu trụ hạng, đội trưởng Doãn Ngọc Tân đã chính thức nói lời chia tay sau 6 mùa giải gắn bó. Tiền vệ sinh năm 1994 không chỉ là thủ lĩnh tinh thần của đội bóng xứ Thanh mà còn góp công lớn vào hai chức vô địch Cúp Quốc gia và một Siêu cúp Quốc gia.

Hoàng Sơn