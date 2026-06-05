Pháp - Đức đề xuất lộ trình "hội nhập từng bước" cho các nước ứng viên EU

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh với các quốc gia Tây Balkan, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đề xuất cách tiếp cận từng bước đối với tiến trình mở rộng Liên minh Châu Âu (EU), nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán kết nạp vốn đang bế tắc.

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Pháp và Đức thúc đẩy cách tiếp cận mới đối với tiến trình mở rộng EU. Ảnh: Euronews.

Theo văn kiện chung do Paris và Berlin đồng ký tên, hai nước kêu gọi xây dựng một cơ chế mới mang tên “tích hợp dần từng bước có cấu trúc”. Sáng kiến này nhằm cho phép các quốc gia ứng viên sớm tiếp cận các lợi ích kinh tế – chính trị từ việc gắn kết chặt chẽ hơn với khối, trong khi vẫn duy trì khung đánh giá gia nhập dựa trên năng lực thực chất hiện hành.

Về phương thức vận hành, lộ trình mới sẽ tập trung vào bản chất của các cải cách thay vì các cột mốc thủ tục hành chính. Tiến độ xem xét các chương đàm phán sẽ được thúc đẩy bất cứ khi nào có khuyến nghị từ Ủy ban Châu Âu (EC) và được các quốc gia thành viên đồng thuận nhất trí. Chiến lược tiền gia nhập này được thiết kế riêng cho từng quốc gia theo từng giai đoạn; tuy nhiên, các đặc quyền có thể bị đảo ngược hoặc đình chỉ nếu ứng viên có dấu hiệu thụt lùi trong cải cách hoặc vi phạm các giá trị cốt lõi của EU.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Euronews, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa xác nhận văn kiện của Pháp và Đức sẽ là cơ sở cho các cuộc thảo luận sắp tới nhằm đơn giản hóa quy trình, đồng thời khẳng định đề xuất này thể hiện thiện chí thực chất của cả khối lẫn các nước ứng viên.

Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa. Ảnh: European Union.

Lộ trình “hội nhập từng bước” không thay thế tư cách thành viên đầy đủ, nhưng sẽ thúc đẩy tiến trình hội nhập thông qua việc ghi nhận và dành các lợi ích tương xứng với từng bước tiến của các nước ứng cử viên.

Các biện pháp cụ thể bao gồm: trao quyền tiếp cận ưu đãi vào thị trường chung EU, cấp quy chế quan sát viên trong các cơ quan hoạch định chính sách của khối, và cho phép ứng viên tham gia đầy đủ vào Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) ngay sau khi khép lại các chương đàm phán chuyên môn.

Thanh Giang