Bác bỏ thông tin xuyên tạc về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thanh Hóa

Vài giờ qua, trên trang Facebook “Hoàng Dũng” đăng tải nội dung xuyên tạc về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Thanh Hóa; cố tình bịa đặt, đánh tráo bản chất chính sách thành câu chuyện “tách ra độc lập”, “từ 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị”..., gây hiểu nhầm và kích động dư luận trên không gian mạng.

Cần khẳng định rõ: việc sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng và Nhà nước, được triển khai trên phạm vi cả nước nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Đây là quá trình được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, có sự nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng trên nhiều phương diện về dân số, diện tích, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và yêu cầu quản trị địa phương trong tình hình mới.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thanh Hóa còn 166 xã, phường. Việc tiếp tục rà soát, nghiên cứu, kiến nghị sắp xếp đơn vị hành chính trong thời gian tới là yêu cầu khách quan nhằm khắc phục tình trạng số lượng đơn vị hành chính còn nhiều, quy mô một số xã còn nhỏ, nguồn lực đầu tư phân tán, từ đó mở rộng dư địa phát triển, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.

Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa mới đang trong quá trình xem xét, đánh giá thực tiễn để báo cáo Trung ương. Vì vậy, mọi thông tin suy diễn theo kiểu “lập quốc gia riêng”, “sắp xếp 166 đơn vị hành chính cấp xã xuống còn 58 đơn vị” ..., đều là những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc có chủ đích, nhằm bôi nhọ đội ngũ cán bộ, gây hoang mang dư luận và làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước.

Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương đúng đắn, cần thiết và phù hợp với yêu cầu phát triển hiện nay. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Mỗi người dân cần tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội; không chia sẻ, bình luận hoặc tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động. Đồng thời, cần chủ động tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí chính thống và cơ quan chức năng để hiểu đúng bản chất vấn đề, góp phần giữ vững sự đồng thuận xã hội và bảo vệ niềm tin của Nhân dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tùng Anh