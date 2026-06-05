Hàn Quốc đề xuất đối thoại 4 bên nhằm xây dựng cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young mới đây đã đề xuất khởi động đối thoại bốn bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc nhằm xây dựng một cơ chế hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đề xuất sáng kiến đàm phán 4 bên với Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Koreatimes.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc nhấn mạnh: “Nếu ba trụ cột gồm tái thiết lòng tin liên Triều, thể chế hóa cơ chế hòa bình và thúc đẩy đối thoại đa phương ở Đông Bắc Á cùng được triển khai, chúng ta có thể xây dựng một trật tự hòa bình mới cho toàn khu vực”.

Ông Chung cũng đề cập Sáng kiến Đại Tumen (GTI), cơ chế hợp tác liên chính phủ nhằm phát triển lưu vực sông Tumen thành trung tâm khu vực, như một nền tảng để hiện thực hóa tầm nhìn này. Ông cho rằng hợp tác về tuyến hàng hải Bắc Cực và tuyến đường sắt cao tốc nối Seoul với Bắc Kinh có thể trở thành những dự án khởi đầu.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đồng thời kêu gọi Triều Tiên quay trở lại Sáng kiến Đại Tumen, cho rằng Bình Nhưỡng sẽ là “bên hưởng lợi lớn nhất” từ Sáng kiến này.

Đáng chú ý, trong bài phát biểu, ông Chung nhiều lần gọi Triều Tiên bằng tên chính thức là “Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”, khác với thông lệ trước đây của Seoul, vốn tránh sử dụng tên gọi này vì cho rằng điều đó hàm ý hai miền Triều Tiên là hai quốc gia có chủ quyền riêng biệt.

Sự thay đổi này được xem là phản ánh định hướng của chính phủ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, chuyển trọng tâm sang chung sống hòa bình với Triều Tiên thay vì ưu tiên mục tiêu thống nhất.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/6 cho biết nước này vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên “mà không kèm điều kiện tiên quyết”, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Động thái diễn ra ngay sau khi truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin Nhà lãnh đạo Kim Jong-un vừa tới thăm một cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân mới thành lập, đồng thời cam kết sẽ tăng cường kho vũ khí hạt nhân của đất nước theo “cấp số nhân”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: CSIS.

Trả lời hãng tin Yonhap, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ tái khẳng định: "Mỹ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên, đồng thời duy trì cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên."

Tuyên bố này một lần nữa khẳng định mong muốn của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc tái kết nối với Bình Nhưỡng, giữa bối cảnh có nhiều lo ngại về việc Triều Tiên đang đẩy mạnh các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân khi tiến trình ngoại giao với Washington và Seoul vẫn đóng băng.

Thanh Giang