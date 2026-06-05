Ấn Độ và Mỹ tiến gần hơn thỏa thuận thương mại song phương

Sau 4 ngày đàm phán tại New Delhi, Ấn Độ và Mỹ đã đạt thêm tiến triển trong nỗ lực hoàn tất một thỏa thuận thương mại tạm thời, mở đường cho việc thúc đẩy Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) giữa hai nền kinh tế.

Tin liên quan: Ấn Độ và Mỹ sắp hoàn tất giai đoạn đầu thỏa thuận thương mại song phương

Ấn Độ và Mỹ tiến gần hơn tới thỏa thuận thương mại song phương. Ảnh :Mint.

Tại vòng đàm phán này, phái đoàn Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) do Trưởng phái đoàn đàm phán Brendan Lynch dẫn đầu đã cùng phía Ấn Độ tập trung xử lý các nội dung then chốt bao gồm: thương mại hàng hóa, biện pháp phi thuế quan, tạo thuận lợi hải quan và định hướng an ninh kinh tế.

Đại sứ Mỹ tại Ấn Độ Sergio Gor cho biết hai nước đã giải quyết được 99% các vướng mắc tồn đọng và có thể ký kết thỏa thuận thương mại tạm thời trong vài tuần tới. Đây được xem là bước tiến nhằm hiện thực hóa Tuyên bố chung ngày 7/2/2026, tạo nền tảng cho một Hiệp định Thương mại Song phương (BTA) toàn diện hơn trong tương lai.

Tuy nhiên, tiến trình thương mại song phương đang đứng trước phép thử mới khi Washington đề xuất áp thuế bổ sung từ 10% đến 12,5% đối với Ấn Độ và 59 đối tác thương mại khác (bao gồm Anh, EU, Nhật Bản, Trung Quốc) theo Mục 301 Đạo luật Thương mại năm 1974 của Mỹ, liên quan đến các tiêu chuẩn kiểm soát quy trình sử dụng lao động.

Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer tuyên bố các biện pháp này nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh công bằng cho người lao động Mỹ và thúc đẩy các đối tác nâng cao tiêu chuẩn kiểm soát chuỗi cung ứng.

Washington và New Delhi đã tiến hành nhiều vòng đàm phán nhằm giải quyết các bất đồng về thuế quan và tiếp cận thị trường. Ảnh: The Financial Express.

Phía Ấn Độ đang tích cực tham vấn với chính quyền Mỹ về đề xuất trên. Bộ Công thương Ấn Độ lưu ý cơ chế thuế mới hiện vẫn trong giai đoạn lấy ý kiến công chúng (kéo dài đến tháng 7/2026) và chưa phải là quyết định cuối cùng.

Đại sứ Sergio Gor cho rằng các biện pháp thuế dự kiến mang tính toàn cầu, không nhằm riêng vào Ấn Độ, đồng thời nhận định thỏa thuận thương mại đang được đàm phán có thể giúp New Delhi giành lợi thế cạnh tranh tốt hơn so với nhiều đối tác khác.

Thanh Giang