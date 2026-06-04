Giải quyết dứt điểm kiến nghị đất đai của công dân sau chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tại buổi tiếp công dân ngày 22/5/2026, các cơ quan chức năng của tỉnh đã khẩn trương rà soát, xác định chính xác vị trí, diện tích thửa đất của ông Trịnh Quốc Đạt và bà Lê Thị Đũng (bố mẹ bà Trịnh Hoài Giang), đồng thời giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa, nguồn gốc vụ việc xuất phát từ việc ông Trịnh Quốc Đạt và bà Lê Thị Đũng được UBND thành phố Sầm Sơn (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2015 đối với thửa đất số 221, tờ bản đồ số 23, thuộc lô đất số 26, Mặt bằng quy hoạch số 981/XD/UBND được phê duyệt ngày 16/11/2007.

Năm 2025, khi gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quá trình đo đạc thực tế phát hiện phần công trình của hộ liền kề xây dựng lấn sang thửa đất của gia đình khoảng 0,5m theo chiều ngang. Sau đó, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, đối chiếu hồ sơ địa chính, mặt bằng quy hoạch và hiện trạng sử dụng đất. Kết quả kiểm tra cho thấy, tại khu vực quy hoạch có sự sai lệch giữa hiện trạng một số lô đất với vị trí được thể hiện trên bản đồ địa chính năm 2011. Trong đó, lô đất số 26 của ông Trịnh Quốc Đạt, bà Lê Thị Đũng thuộc khu vực có hộ liền kề xây dựng công trình dịch chuyển khoảng 0,5m về phía thửa đất của gia đình so với mặt bằng quy hoạch đã được chuyển vẽ lên bản đồ địa chính.

Trên cơ sở chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đề nghị của bà Trịnh Hoài Giang, ngày 28/5/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn đã phối hợp với UBND phường Sầm Sơn cùng các bên liên quan tổ chức kiểm tra thực địa, xác định vị trí, ranh giới, mốc giới và tiến hành đo đạc, cắm mốc thửa đất. Ngay trong ngày, đơn vị đã hoàn thành việc chuyển vẽ kết quả đo đạc, lập phiếu đo đạc chỉnh lý thửa đất, xác nhận và trả kết quả để công dân hoàn thiện hồ sơ đăng ký biến động, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến 10 giờ 28 phút ngày 1/6/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sầm Sơn tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Trịnh Quốc Đạt và bà Lê Thị Đũng do bà Trịnh Hoài Giang được ủy quyền nộp.

Sau khi tiếp nhận, thẩm định và hoàn thiện các thủ tục theo quy định, đến ngày 3/6/2026, đơn vị đã hoàn thành việc in, ký Giấy chứng nhận và thông báo cho công dân đến nhận kết quả. Việc hoàn thành các thủ tục chỉ trong thời gian ngắn không chỉ bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của công dân.

Hữu Đại