Mỹ phát cảnh báo an ninh đối với công dân tại 14 nước Trung Đông

Chính phủ Mỹ vừa phát đi cảnh báo an ninh mới đối với công dân tại 14 quốc gia ở khu vực Trung Đông, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang và tình hình an ninh được đánh giá là “biến động nhanh và khó lường”.

Mỹ phát cảnh báo an ninh cho công dân tại 14 nước Trung Đông. Ảnh: NBC.

Trong thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, các đại sứ quán Mỹ tại khu vực kêu gọi công dân nước này nâng cao cảnh giác, theo dõi sát các diễn biến thời sự và chuẩn bị các phương án ứng phó trong trường hợp tình hình xấu đi.

Đại sứ quán Mỹ tại Iraq cho biết: “Do căng thẳng cao trong khu vực, môi trường an ninh vẫn phức tạp và có thể thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi nhắc lại với công dân Mỹ tại Trung Đông về sự cần thiết phải thận trọng và khuyến khích theo dõi tin tức để cập nhật diễn biến mới nhất”. Cơ quan này đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang và khuyến nghị công dân xác định vị trí các nơi trú ẩn gần nhất nếu tình huống khẩn cấp xảy ra.

Theo hệ thống khuyến cáo du lịch của Bộ Ngoại giao Mỹ, mức cảnh báo Level 3 - “cân nhắc lại việc đi lại” tiếp tục được áp dụng đối với Bahrain, Israel, Bờ Tây, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Đây là mức cảnh báo không cấm đi lại nhưng khuyến nghị người dân đánh giá kỹ rủi ro trước khi đến các điểm đến này.

Mức cảnh báo cao nhất Level 4 - “không đi lại” vẫn được áp dụng đối với Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Dải Gaza và Yemen do các nguy cơ liên quan đến xung đột vũ trang và bất ổn an ninh kéo dài. Ảnh: Wion.

Trong khi đó, mức cảnh báo cao nhất Level 4 - “không đi lại” vẫn được áp dụng đối với Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Dải Gaza và Yemen do các nguy cơ liên quan đến xung đột vũ trang và bất ổn an ninh kéo dài.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran chưa có lối thoát, dù hai bên từng tuyên bố đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Một số vụ tấn công và đáp trả quân sự gần đây đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ bất ổn lan rộng trong khu vực.

Cảnh báo mới cũng được phát đi sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào sân bay quốc tế Kuwait, khiến một công dân Ấn Độ thiệt mạng và 68 người khác bị thương, buộc hoạt động hàng không tại đây phải tạm thời gián đoạn.

Ngọc Liên