Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi đoàn kết, củng cố lòng tin đối phó với các nỗ lực gây chia rẽ nội bộ

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cho rằng Israel đang tìm cách gây chia rẽ trong nội bộ Iran sau những gì ông mô tả là một thất bại về quân sự, đồng thời kêu gọi người dân tăng cường đoàn kết để đối phó với các nỗ lực làm suy giảm tinh thần xã hội.

Áp phích mang hình Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được treo tại Tehran ngày 8/5/2026. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố được công bố ngày 4/6, ông Khamenei cho rằng “chế độ Israel và các lực lượng hậu thuẫn” đã thay đổi chiến lược sau một “bước lùi quân sự”, chuyển sang các hoạt động nhằm làm suy yếu khả năng chống chịu của xã hội và tác động đến quá trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo Iran. Theo tuyên bố, những công cụ được sử dụng bao gồm việc gieo rắc sự hoài nghi, lo sợ, tuyệt vọng, mất lòng tin và chia rẽ trong xã hội.

Để đối phó với các thách thức này, ông Khamenei kêu gọi người dân Iran tăng cường đoàn kết, cảnh giác, củng cố lòng tin lẫn nhau và phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc. Ông cũng nhấn mạnh các quan chức cần tăng cường niềm tin của công chúng và tránh những hành động có thể làm gia tăng bất mãn trong xã hội.

Ảnh chân dung Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei được người dân mang theo trong một cuộc mít tinh tại Tehran ngày 6/5/2026. Ảnh: Reuters.

Lãnh tụ Tối cao Iran cho rằng điều ông gọi là “hệ thống thống trị do Mỹ đứng đầu” có bất đồng với Iran với tư cách một quốc gia độc lập và đang hỗ trợ Israel trong cuộc “chiến tranh hỗn hợp” nhằm vào Iran.

Tuyên bố cũng cho rằng Mỹ đã góp phần hình thành Nhà nước Israel cách đây gần 80 năm và không chấp nhận sự tồn tại của một Iran mạnh và độc lập trong khu vực. Tuyên bố đồng thời khẳng định cái gọi là “Trục Kháng chiến” do Iran hậu thuẫn đã trở thành nguồn cảm hứng đối với các lực lượng theo đuổi độc lập và tự chủ trên thế giới.

Thông điệp trên được công bố tại buổi lễ đánh dấu sự kiện lễ Eid al-Ghadir, và lễ tưởng niệm ngày mất của Ayatollah Ruhollah Khomeini, lãnh tụ của Cách mạng Hồi giáo Iran và là Lãnh tụ Tối cao đầu tiên của nước này.

Cùng ngày, lực lượng Mỹ và Iran tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công qua lại tại khu vực Vùng Vịnh, đánh dấu một trong những đợt đối đầu căng thẳng nhất kể từ đầu tháng 4, thời điểm một lệnh ngừng bắn từng giúp giảm đáng kể các hoạt động quân sự quy mô lớn.

Theo giới chức Kuwait, một cuộc tấn công nhằm vào sân bay nước này đã khiến một người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương. Trong khi đó, quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích gần Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới.

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định ưu tiên hàng đầu là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, trong khi Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của nước này hoàn toàn phục vụ mục đích hòa bình. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 4/6 cho biết chương trình hạt nhân của Iran nhìn chung không có nhiều thay đổi sau ba tháng xung đột.

Thanh Hằng