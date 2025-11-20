Israel tiếp tục không kích Li-băng, Gaza, hàng chục người thiệt mạng

Quân đội Israel tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc không kích vào miền Nam Li-băng nhằm vào các địa điểm bao gồm các kho vũ khí, mà họ cho là của lực lượng Hezbollah.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel vào Chehour, miền Nam Li-băng, ngày 19 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Làn sóng tấn công mới diễn ra chỉ một ngày sau cuộc không kích vào trại tị nạn Ein el-Hilweh của người Palestine, làm 13 người thiệt mạng. Đây là vụ tấn công gây chết người nhiều nhất của quân đội Israel ở Li-băng kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa Israel–Hezbollah được thiết lập cách đây một năm.

Quân đội Israel cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu ở một số ngôi làng miền Nam Li-băng, được cho là cơ sở hạ tầng của Hezbollah, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi các khu vực này. Quân đội Israel cũng cho biết Hezbollah đang tìm cách tái lập lực lượng và khôi phục năng lực ở miền Nam Li-băng, nhưng không đưa ra bằng chứng.

Trong khi đó tại Gaza, các quan chức y tế tại vùng lãnh thổ này cho biết, các cuộc không kích của Israel đã giết ít nhất 25 người Palestine hôm 19/11, một trong những ngày đẫm máu nhất kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/10 có hiệu lực.

Quân đội Israel cho biết các cuộc không kích là nhằm đáp trả việc các tay súng Hamas đã nổ súng vào lực lượng Israel ở Khan Younis trước đó trong ngày. Quân đội Israel nói thêm rằng không có binh sĩ nào thiệt mạng.

Nhiều tòa nhà bị phá hủy ở thành phố Gaza sau các cuộc không kích của Israel, hôm 19 tháng 11 năm 2025 . Ảnh: Reuters.

Về phần mình, trong một tuyên bố, phong trào Hamas đã lên án các cuộc không kích của Israel trên khắp thành phố Gaza và Khan Younis, gọi đó là một “cuộc thảm sát gây sốc” và là “một nỗ lực yếu ớt và nhằm biện minh cho các tội ác và vi phạm” của nước này. Hamas cũng kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, Ai Cập và Qatar, những bên bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn, gây sức ép ngay lập tức buộc Israel chấm dứt các hành vi vi phạm đe dọa phá vỡ thỏa thuận.

Thỏa thuận ngừng bắn ngày 10/10 trong cuộc chiến kéo dài hai năm tại Gaza đã làm xung đột lắng dịu, cho phép hàng trăm nghìn người Palestine trở về nhà. Israel đã rút lực lượng khỏi các vị trí trong thành phố và dòng viện trợ đã được khai thông. Tuy nhiên, bạo lực vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Một trong những đợt bùng phát đẫm máu nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại Dải Gaza hôm 19/11 diễn ra cùng lúc với các cuộc không kích mới của Israel vào các mục tiêu của Hezbollah ở Li-băng, cho thấy sự bất ổn của một khu vực, nơi nhiều lệnh ngừng bắn đang bị đe dọa dưới áp lực ngày càng gia tăng.

