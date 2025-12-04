Israel tiến hành không kích ở miền Nam Gaza

Israel đã tiến hành không kích nhằm vào các tay súng Hamas ở miền nam Gaza nhằm đáp trả một cuộc tấn công trước đó cùng ngày khiến năm binh sĩ Israel bị thương.

Quân đội Israel không kích vào khu vực Khan Younis ở phía nam Gaza hôm 3 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Vinnews.

Ít nhất năm người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel nhằm vào khu vực al-Mawasi, gần Khan Younis, vào hôm 3/12. Cuộc không kích là phép thử mới nhất đối với lệnh ngừng bắn mong manh, vốn phần lớn được duy trì từ đầu tháng 10 đến nay, dù cả Israel và Hamas đều cáo buộc bên kia vi phạm.

Hamas đã ra tuyên bố lên án cuộc không kích của Israel ở Khan Younis.

Trong khi đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết Hamas đã vi phạm lệnh ngừng bắn ngày 3/12 khi các tay súng đã chui lên từ một đường hầm ngầm và tấn công binh sĩ Israel trong khu vực do lực lượng này kiểm soát.

Trước đó hôm 3/12, Israel đã tiếp nhận thi thể được cho là của một trong những con tin cuối cùng còn lại ở Gaza và cho biết nước này sẽ bắt đầu cho phép người Palestine rời khỏi vùng chiến sự thông qua một cửa khẩu biên giới với Ai Cập.

Thi thể được các tay súng Hamas tìm thấy ở miền bắc Gaza đã được chuyển cho Israel, sau đó sẽ được các chuyên gia pháp y tiến hành giám định. Quân đội Israel cho biết, sau khi hoàn tất quá trình nhận dạng và căn cứ vào kết quả, thông báo chính thức sẽ được gửi đến gia đình.

Việc trao trả toàn bộ các con tin bị bắt trong cuộc tấn công ngày 7/10/2023, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến giữa Israel và Hamas là yếu tố then chốt của giai đoạn đầu trong thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu từ tháng 10. Đổi lại, Israel đã thả các tù nhân Palestine.

Cũng theo các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, cửa khẩu Rafah vốn đã bị đóng từ lâu sẽ được mở trở lại để phục vụ cho hoạt động y tế và cho phép đi lại ra vào Gaza. Tuy nhiên, thời điểm mở cửa khẩu vẫn chưa được xác định rõ.

Xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo chờ qua cửa khẩu Rafah của Ai Cập ngày 20 tháng 10 năm 2025. Ảnh: AP.

Ai Cập muốn người Palestine có thể trở về Gaza thông qua cửa khẩu và cho biết cửa khẩu chỉ được mở nếu việc đi lại được phép theo cả hai chiều. Trong khi đó, Israel cho biết người Palestine sẽ không thể quay trở lại Gaza qua cửa khẩu này cho đến khi thi thể của các con tin cuối cùng được trao trả từ Gaza.

Cơ quan quân sự Israel phụ trách điều phối viện trợ vào Gaza, COGAT, cho biết Israel sẽ phối hợp với Ai Cập về vấn đề xuất cảnh cho người Palestine, dưới sự giám sát của một phái bộ của Liên minh châu Âu. COGAT cho biết, những người muốn rời Gaza sẽ cần “sự chấp thuận an ninh của Israel”.

Thúy Hà

Nguồn: Al Jazeera