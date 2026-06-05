Hezbollah bác thỏa thuận ngừng bắn, giao tranh tại Li băng tiếp diễn

lực lượng Hezbollah tuyên bố bác bỏ kế hoạch ngừng bắn được thống nhất sau các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Li băng và Israel. Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Li băng và khẳng định chưa có kế hoạch rút quân khỏi khu vực này.

Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem tham dự một sự kiện. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố bằng văn bản ngày 4/6, Tổng Thư ký Hezbollah Naim Qassem nhấn mạnh lực lượng này sẽ tiếp tục hoạt động chống Israel chừng nào điều mà ông gọi là tình trạng “chiếm đóng” vẫn còn tồn tại.

Trước đó, Mỹ thông báo Li băng và Israel đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Theo nội dung được đề xuất, Hezbollah sẽ chấm dứt các cuộc tấn công và rút lực lượng khỏi các khu vực gần biên giới ở miền Nam Li băng. Chánh Văn phòng Bộ Ngoại giao Mỹ Dan Holler cho rằng các biện pháp này có thể tạo nền tảng cho tiến trình hướng tới hòa bình và ổn định lâu dài.

Tuy nhiên, Hezbollah không tham gia các cuộc thương lượng dẫn tới thỏa thuận trên. Ông Qassem chỉ trích tuyên bố được công bố tại Washington, cho rằng văn bản này ảnh hưởng đến lợi ích của một bộ phận người dân Li băng và làm suy giảm chủ quyền quốc gia.

Lãnh đạo Hezbollah khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bao gồm việc chấm dứt các hoạt động quân sự của Israel tại miền Nam Li băng. Hiện quân đội Israel vẫn duy trì một khu vực an ninh do nước này thiết lập, với lý do bảo vệ các địa phương ở miền Bắc Israel trước nguy cơ tấn công xuyên biên giới. Ông Qassem cho rằng an ninh tại miền Bắc Israel sẽ khó được bảo đảm nếu các khu dân cư ở miền Nam Li băng tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công và người dân vẫn phải đối mặt với thương vong.

Khói bốc lên từ khu vực miền Nam Li băng sau các cuộc không kích của Israel ngày 4/6/2026. Ảnh: Reuters.

Về phía Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Li băng trong thời gian tới. Cùng ngày, nhiều cột khói từ các vụ nổ vẫn được ghi nhận tại khu vực phía Nam Li băng, gần biên giới với Israel. Diễn biến tiếp tục làm gia tăng trở ngại đối với các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Iran cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Li băng là một trong những điều kiện quan trọng để thúc đẩy các thỏa thuận rộng hơn liên quan đến tình hình khu vực.

Thanh Hằng