Tổng thống Putin : Đề xuất của Tổng thống Trump có thể mở đường cho hòa bình ở Ukraine

Phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Moscow vẫn duy trì các mục tiêu trong cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời khẳng định những đề xuất hòa bình từng được thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tạo cơ sở để chấm dứt giao tranh nếu Kyiv chấp nhận thỏa hiệp.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, đề xuất của Tổng thống Trump có thể mở đường cho hòa bình ở Ukraine. Ảnh: TASS.

Trong cuộc gặp các biên tập viên và lãnh đạo các hãng thông tấn quốc tế ngày 4/6, ông Putin cho rằng, tình hình trên thực địa đang có lợi cho Nga khi các lực lượng nước này tiếp tục tiến công và mở rộng quyền kiểm soát tại nhiều khu vực. Theo nhà lãnh đạo Nga, Moscow hiện kiểm soát hoàn toàn vùng Luhansk, hơn 85% lãnh thổ Donetsk và khoảng 80% vùng Zaporizhzhia.

Ông Putin nhận định Ukraine mong muốn Nga dừng các hoạt động quân sự, song cho rằng giải pháp phù hợp hơn là chấm dứt hoàn toàn cuộc xung đột, thông qua các thỏa hiệp đã được thảo luận trong cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Trump tại Anchorage, bang Alaska của Mỹ, hồi năm ngoái.

Ông Putin cho hay: “Chúng tôi sẵn sàng đạt được thỏa thuận với Ukraine bằng các biện pháp hòa bình. Nga tôn trọng những thỏa hiệp đã được thảo luận tại Anchorage và phía Ukraine cũng cần chấp nhận các thỏa hiệp đó. Khi đó, cuộc xung đột có thể nhanh chóng đi đến hồi kết”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: PAP.

Tuyên bố của Tổng thống Nga được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy trước đó công bố thư ngỏ, đề nghị tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng quyết định về hòa bình phụ thuộc vào Điện Kremlin, đồng thời khẳng định Kyiv sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu không đạt được thỏa thuận.

Đề cập triển vọng đàm phán, ông Putin cho rằng Ukraine cần đưa ra các nhượng bộ cần thiết và bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy tiến trình này trong bối cảnh Tổng thống Trump đang tập trung vào các vấn đề quốc tế khác.

Về khả năng Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU), nhà lãnh đạo Nga khẳng định, các sáng kiến về việc Kyiv trở thành thành viên hoặc thành viên liên kết của khối này là vấn đề không liên quan đến Moscow. Theo lãnh đạo cấp cao Nga, Moscow không phản đối tiến trình hội nhập kinh tế của Ukraine với châu Âu. Tuy nhiên, ông cho rằng việc khôi phục nền kinh tế Ukraine sẽ cần tới hàng trăm tỷ Euro và các chuyên gia châu Âu đều nhận thức được điều này.

Bên cạnh các tín hiệu ngoại giao, nhà lãnh đạo Nga cũng đề cập tới năng lực quân sự của nước này. Ông cho biết tên lửa siêu vượt âm Oreshnik mới chỉ được sử dụng ở mức thử nghiệm nhằm đánh giá hiệu quả thực tế, đồng thời khẳng định Moscow vẫn đang nghiên cứu các phương án triển khai trong tương lai.

Về tương lai chính trị của bản thân, ông Putin từ chối đưa ra cam kết liên quan tới cuộc bầu cử năm 2030. Dù hiến pháp Nga cho phép ông tiếp tục tranh cử và có thể tại vị đến năm 2036 nếu giành chiến thắng, nhà lãnh đạo Nga cho rằng hiện nay ưu tiên hàng đầu vẫn là giải quyết những vấn đề quan trọng mà đất nước đang đối mặt và bảo đảm sự phát triển lâu dài của Nga.

Thu Uyên