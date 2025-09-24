Israel bao vây thành phố Gaza, quốc tế gia tăng sức ép ngoại giao

Chiều 23/9, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã hoàn tất bao vây thành phố Gaza tại dải đất cùng tên ven Địa Trung Hải này.

Quân đội Israel bao vây thành phố Gaza (Ảnh: BBC News)

Thông báo nêu rõ, 3 sư đoàn của IDF đã bao vây quanh thành phố, mà không vấp phải kháng cự đáng kể nào từ phong trào Hồi giáo Hamas. Ngoài ra, quân đội Israel cũng tiếp tục mở thêm nhiều cuộc tấn công ác liệt vào thành phố lớn nhất dải Gaza, gây thêm thương vong nặng nề cho người dân Palestine.

Cơ quan Y tế Gaza chiều 23/9 cho biết, các cuộc tấn công mới nhất trong 24 giờ qua của quân đội Israel vào dải Gaza khiến ít nhất 38 người chết, gần 200 người bị thương. Phần lớn thương vong ghi nhận ở thành phố Gaza, trọng tâm chiến dịch quân sự mở rộng của quân đội Israel tại dải Gaza.

Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong trên. Tính đến chiều 23/9 đã có khoảng 640.000 người Palestine phải sơ tán đến khu vực phía Nam Dải Gaza.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) xác nhận, bộ binh và không quân nước này vẫn đang tiến hành các hoạt động tác chiến theo kế hoạch tại dải Gaza, trong đó có thành phố Gaza, song không bình luận về số thương vong mà phía Palestine công bố.

Trên bình diện quốc tế, các quốc gia và tổ chức quốc tế tiếp tục lên án và phản đối gay gắt chiến dịch tấn công của Israel vào thành phố Gaza. Tuyên bố tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan một lần nữa cáo buộc Israel phạm tội ác diệt chủng ở dải Gaza.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, không gì có thể giải thích chính xác hơn cho những gì đang diễn ra tại dải Gaza, đó là một cuộc diệt chủng toàn diện do Israel gây ra.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đã lên án các hành động của Israel tại cả dải Gaza và Bờ Tây. Ngoài ra, Ngoại trưởng Đức yêu cầu phải tiến hành đàm phán giữa Israel và Palestine về giải pháp hai nhà nước.

Trong diễn biến liên quan, chính quyền Palestine và Jordani cùng ngày cho biết, Israel sẽ đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu duy nhất nối khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng và Jordani, bắt đầu từ ngày 24/9 cho đến khi có thông báo mới. Phía Israel chưa xác nhận thông tin trên.

Thanh Giang (Theo Al Jazeera, United Nations, CNN)