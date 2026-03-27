Hội đồng Hòa bình công bố báo cáo đầu tiên về kế hoạch Gaza

Ngày 26/3, Liên hợp quốc vừa nghe báo cáo đầu tiên của Hội đồng Hòa bình về tiến trình triển khai kế hoạch tái thiết và quản trị Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Tin liên quan: Xung đột Gaza: Mỹ công bố kế hoạch hoà bình

Đại diện cấp cao phụ trách Dải Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov công bố báo cáo đầu tiên về kế hoạch Gaza. Ảnh: Assahifa.com.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Đại diện cấp cao phụ trách Dải Gaza của Hội đồng Hòa bình, ông Nickolay Mladenov, cho biết cơ chế này – do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập – đang thúc đẩy các bước chuẩn bị cho giai đoạn chuyển tiếp tại Gaza. Theo đó, “Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza” gồm 15 chuyên gia kỹ trị Palestine, được các phe phái đồng thuận, dự kiến sẽ sớm được triển khai tới thực địa để tiếp quản quản trị dân sự.

Ông Mladenov cho biết hội đồng đã đạt “tiến triển đáng kể” trong quá trình rà soát hàng chục nghìn ứng viên cho lực lượng cảnh sát dân sự Palestine. Lực lượng này được xác định là nòng cốt trong việc duy trì an ninh, trật tự tại Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Liên quan đến bảo đảm an ninh, ông Mladenov cho biết một số quốc gia, gồm Albania, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo và Morocco, đã cam kết cử lực lượng tham gia cơ chế quốc tế tại Gaza. Lực lượng này dự kiến đảm nhiệm vai trò giải giáp các nhóm vũ trang, trong đó có Hamas. Đại diện Hội đồng Hòa bình đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên Liên hợp quốc xem xét đóng góp thêm lực lượng nhằm bảo đảm hiệu quả triển khai.

Báo cáo đầu tiên của Hội đồng Hòa bình được đánh giá là bước khởi đầu trong quá trình hiện thực hóa kế hoạch Gaza, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục theo dõi sát sao hiệu quả triển khai, đặc biệt đối với các vấn đề an ninh, quản trị và nhân đạo tại khu vực.

Người Palestine di chuyển giữa đống đổ nát của các tòa nhà bị phá hủy tại Jabalia, Dải Gaza.

Trong khi đó, liên quan tình hình chiến sự, phát biểu trong chuyến thăm Lebanon, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, phản đối việc di dời dân thường và yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động quân sự đối với Lebanon. Ông đồng thời lên án các cuộc không kích và hành động nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, kêu gọi thực thi Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an. Ai Cập cũng đã chuyển 1.000 tấn hàng viện trợ hỗ trợ Lebanon ứng phó khủng hoảng nhân đạo.

Thanh Giang

Nguồn: Gazapeaceboard.