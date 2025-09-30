Xung đột Gaza: Mỹ công bố kế hoạch hoà bình

Ngay sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố kế hoạch 20 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Gaza. Bản kế hoạch này đã được người đứng đầu Chính phủ Israel chấp thuận, đồng thời nhận được sự hoan nghênh từ các quốc gia Ả-rập và Hồi giáo cũng như các quốc gia phương Tây.

Khói bốc lên từ một cuộc không kích của Israel nhằm vào Tháp Macca, một tòa nhà cao tầng ở Thành phố Gaza, ngày 28/9/2025. Ảnh: Al Zanoun/AP

Trọng tâm của kế hoạch là lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, đi kèm với cơ chế trao đổi con tin và tù nhân. Theo đó, trong vòng 72 giờ kể từ khi Israel chấp thuận, toàn bộ các con tin - cả còn sống lẫn đã thiệt mạng phải được trao trả, và đổi lại Israel sẽ trả tự do cho 250 tù nhân có bản án chung thân cùng với 1.700 người dân Gaza bị tạm giam sau cuộc tấn công của Hamas tháng 10/2023.

Một nội dung đáng chú ý khác là phương án quản lý tạm thời Gaza. Theo đó, vùng lãnh thổ này sẽ do một ủy ban kỹ trị điều hành, dưới sự giám sát của cơ chế quốc tế có tên “Board of Peace”, do Tổng thống Trump làm chủ tịch và có sự tham gia của một số chuyên gia quốc tế, trong đó có cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Hội đồng này sẽ chịu trách nhiệm điều phối công tác tái thiết, giám sát giải giáp quân sự, tháo dỡ hạ tầng vũ khí và đường hầm ngầm, đồng thời đảm bảo Gaza không bị Israel sáp nhập.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc mở rộng kênh viện trợ nhân đạo qua các tổ chức quốc tế trung lập như Liên hợp quốc và Hội Chữ thập đỏ, nhằm đảm bảo người dân Gaza tiếp cận được nguồn hỗ trợ một cách minh bạch, không bị chi phối bởi các bên tham chiến.

Với Hamas, những thành viên từ bỏ vũ khí và cam kết hòa bình sẽ được hưởng ân xá hoặc được phép rời khỏi Gaza an toàn. Xa hơn, bản kế hoạch mở ra triển vọng về một lộ trình hướng tới quyền tự quyết cho người Palestine, nếu các điều kiện cải cách được thực hiện thành công và duy trì được hòa bình lâu dài.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netayahu họp báo tại Nhà Trắng ngày 29/9/2025. Ảnh: Bloomberg

Trong cuộc họp báo với Tổng thống Donald Trump ngay sau khi bản kế hoạch được công bố, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bày tỏ sự đồng tình. Ông nhấn mạnh: “Tôi ủng hộ kế hoạch của tổng thống Trump để chấm dứt chiến sự ở Gaza, đưa tất cả các con tin về nhà... Hôm nay, tôi tin rằng chúng ta đang thực hiện một bước quan trọng để không chỉ chấm dứt chiến sự ở Gaza mà còn mở đường cho tiến bộ hòa bình đáng kể ở Trung Đông”.

Đề xuất này ngay lập tức cũng đã nhận được sự ủng hộ của Chính quyền Palestine tại Bờ Tây cùng nhiều quốc gia Ả-rập và Hồi giáo như Ai Cập, Ả-rập Xêut, Qatar, Jordani, đồng thời được lãnh đạo các nước phương Tây, trong đó có Pháp, Anh, Italia và Tây Ban Nha hoan nghênh.

Về phía Hamas, lực lượng này tuyên bố đang xem xét bản kế hoạch trên.

Ngọc Liên

Nguồn: France 24/BFMTV