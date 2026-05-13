Nga đưa tên lửa hạt nhân Sarmat mạnh nhất thế giới vào trực chiến trước cuối năm

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/5 cho biết Moskva sẽ đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trước cuối năm nay, đồng thời khẳng định đây là một trong những loại vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới.

Nga sẽ đưa vào trực chiến hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat trước cuối năm 2026. Ảnh chụp màn hình.

Phát biểu trên truyền hình, ông Putin cho biết tên lửa Sarmat có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân, tấn công các mục tiêu cách xa hàng chục nghìn km tại Mỹ hoặc châu Âu. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định sức công phá của đầu đạn lớn hơn hơn 4 lần so với các hệ thống tương đương của phương Tây và tầm bắn có thể vượt 35.000 km.

Ông Putin nhấn mạnh hệ thống này “có khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ tên lửa hiện tại và tương lai”.

Trong báo cáo với Tổng thống Putin về vụ phóng thử thành công tên lửa Sarmat trong ngày 12/5, Tư lệnh Lực lượng tên lửa chiến lược Nga Sergei Karakayev cho biết, việc triển khai các bệ phóng sử dụng hệ thống Sarmat sẽ giúp tăng cường đáng kể năng lực tác chiến của lực lượng hạt nhân chiến lược trên bộ của Nga, bảo đảm khả năng răn đe chiến lược và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách xa.

Sarmat là tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới của Nga, được phương Tây gọi bằng biệt danh “Satan II”. Theo truyền thông Nga, tên lửa này có thể mang nhiều đầu đạn hạt nhân, đạt tốc độ tối đa khoảng 26.000 km/giờ và được thiết kế để vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.

Thông báo mới của Nga được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng quốc tế tiếp tục gia tăng và cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc về năng lực răn đe hạt nhân ngày càng thu hút sự chú ý.

Kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát năm 2022, Tổng thống Putin nhiều lần nhắc tới quy mô và sức mạnh kho vũ khí hạt nhân của Nga trong các phát biểu được phương Tây cho là nhằm cảnh báo các nước không can dự sâu hơn vào tình hình Ukraine.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Wion