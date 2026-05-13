Iran có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90% nếu tiếp tục bị tấn công

Người phát ngôn Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại Quốc hội Iran Ebrahim Rezaei ngày 12/5 cho biết Tehran có thể nâng mức làm giàu uranium lên 90% nếu nước này tiếp tục bị tấn công.

Mức làm giàu uranium 90% thường được cộng đồng quốc tế xem là cấp độ có thể sử dụng cho mục đích chế tạo vũ khí hạt nhân. Ảnh: CCTV

Phát biểu được ông Rezaei đăng tải trên mạng xã hội X nêu rõ: “Một trong những lựa chọn của Iran trong trường hợp tiếp tục bị tấn công có thể là làm giàu uranium ở mức 90%. Quốc hội sẽ xem xét vấn đề này”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột chưa đạt đột phá. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó cho rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa Mỹ và Iran đang ở trong trạng thái “nguy kịch”, sau khi Washington bác bỏ đề xuất mới nhất từ phía Tehran.

Tổng thống Trump từng tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị “phá hủy hoàn toàn” sau các đợt không kích của Mỹ và Israel trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày hồi năm 2025, khiến năng lực làm giàu uranium của Tehran bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tuy nhiên, số phận của khoảng 400 kg uranium được Iran làm giàu ở mức 60% hiện vẫn chưa rõ ràng. Theo giới chuyên gia, mức 60% chỉ còn cách ngắn về mặt kỹ thuật để đạt ngưỡng 90%.

Cũng trong ngày 12/5 Phát biểu tại Phòng Bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran thay đổi lập trường trong thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp nhận kho uranium làm giàu của Tehran, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục rơi vào bế tắc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Phòng Bầu dục ngày 12/5. Ảnh: The Guardian

Vấn đề hạt nhân hiện tiếp tục là một trong những nội dung gây bất đồng lớn trong các cuộc tiếp xúc giữa Washington và Tehran nhằm tìm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng kể từ cuối tháng 2. Iran muốn các vấn đề hạt nhân được thảo luận ở giai đoạn sau, trong khi Mỹ yêu cầu Tehran chuyển kho uranium làm giàu cao ra nước ngoài và từ bỏ hoạt động làm giàu uranium trong nước.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, CCTV, The Guardian