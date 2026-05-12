Trường Doanh nhân PDCA chính thức có mặt tại Thanh Hóa

Sáng 12/5, Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại phường Hạc Thành, đánh dấu sự hiện diện của mô hình đào tạo, tư vấn các giải pháp hỗ trợ toàn diện, hướng tới cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai trương, chính thức đưa Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa đi vào hoạt động.

Dự lễ khai trương có đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, các hiệp hội doanh nghiệp (DN), cộng đồng doanh nhân trong và ngoài tỉnh.

Ông Hoàng Đình Trọng, Chủ tịch PDCA Group phát biểu tại lễ khai trương.

PDCA là mô hình đào tạo doanh nhân được thành lập từ năm 2014, hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn vận hành DN theo hướng bài bản, tự động hóa và phát triển bền vững.

Sau 12 năm hoạt động, PDCA đã tổ chức hơn 1.000 khóa học, đào tạo hơn 90.000 chủ DN trên cả nước, đồng thời xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ DN với nhiều đơn vị thành viên tại Việt Nam và châu Âu.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự lễ khai trương.

Tại Thanh Hóa, PDCA Thanh Hóa được thành lập sau gần 2 năm khảo sát, nghiên cứu và làm việc thực tế với cộng đồng DN địa phương, với mong muốn đồng hành cùng DN nâng cao năng lực quản trị, xây dựng mô hình vận hành khoa học và thích ứng với yêu cầu phát triển mới.

Ông Lê Viết Dương, Tổng Giám đốc PDCA Thanh Hóa giới thiệu mô hình, tôn chỉ hoạt động.

Không chỉ hướng tới đào tạo kỹ năng quản trị DN, PDCA Thanh Hóa được định hướng trở thành môi trường kết nối tri thức quản trị hiện đại với thực tiễn phát triển DN địa phương; nơi doanh nhân không chỉ học để phát triển DN mà còn học để phát triển con người, xây dựng văn hóa DN và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.

Theo định hướng hoạt động, PDCA Thanh Hóa sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đồng hành cùng các chủ DN xây dựng hệ thống quản trị, quy trình vận hành bài bản; đào tạo đội ngũ lãnh đạo, quản lý trở thành chuyên gia đào tạo thực chiến; thúc đẩy xúc tiến thương mại giữa Thanh Hóa với các địa phương trong nước và thị trường quốc tế; kiến tạo thế hệ lãnh đạo kế tiếp có tư duy hiện đại, năng lực quản trị chuyên nghiệp và khả năng thích ứng trước những biến động của thời đại số.

Ông Lê Xuân Thảo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại lễ khai trương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương, chính thức đưa Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa đi vào hoạt động.

Chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng DN và giới thiệu mô hình FOH - cộng đồng doanh nhân bài bản đồng hành cùng PDCA trong hỗ trợ DN phát triển bền vững.

