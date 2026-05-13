Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu công du Trung Quốc

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc và dự kiến có các cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh trong hai ngày 15-16/5. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ Hội nghị cấp cao APEC tại Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 10/2025.

Tổng thống Mỹ D. Trump bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc. Ảnh: SBS.

Theo các quan chức Mỹ, thương mại và tình hình Iran sẽ là hai nội dung trọng tâm trong chương trình nghị sự lần này. Chính quyền Tổng thống Trump nhấn mạnh mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế theo hướng “cân bằng và có tính đối ứng hơn”, đồng thời tìm kiếm các thỏa thuận thương mại và đầu tư mới với Trung Quốc.

Xung đột liên quan Iran và những tác động đối với an ninh năng lượng toàn cầu, đặc biệt tại eo biển Hormuz, được dự báo sẽ chiếm vị trí đáng kể trong các cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Trung Quốc hiện duy trì quan hệ kinh tế chặt chẽ với Iran và là một trong những khách hàng mua dầu lớn của Tehran.

Phát biểu trước khi lên đường tới Bắc Kinh, Tổng thống Trump cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ có “cuộc thảo luận dài” về Iran. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định Washington có đủ khả năng xử lý vấn đề này.

Tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến thăm có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ, trong đó có Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk và Giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Động thái này được cho là nhằm tăng cường kết nối kinh tế và tạo thêm dư địa hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Ngoài thương mại và Iran, một số vấn đề quốc tế và khu vực khác cũng dự kiến được hai nhà lãnh đạo đưa ra trao đổi, trong đó có an ninh hàng hải, vấn đề Đài Loan và cạnh tranh chiến lược giữa hai nước.

Truyền thông quốc tế cho rằng cả Washington và Bắc Kinh đều muốn duy trì ổn định quan hệ song phương, tránh tái diễn căng thẳng thương mại như giai đoạn đầu nhiệm kỳ của ông Trump, khi hai bên liên tiếp áp thuế đối với hàng hóa của nhau.

Ảnh: The Times of India.

Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Trump bày tỏ kỳ vọng tích cực về cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, đồng thời cho rằng hai bên còn nhiều nội dung quan trọng cần trao đổi.

Chuyến thăm được đánh giá là bước đi đáng chú ý trong nỗ lực duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, trong bối cảnh môi trường địa chính trị toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động phức tạp.

Thanh Giang

Nguồn: Aljazeera, Reuters, CNBC.