Serbia lần đầu tổ chức tập trận chung với NATO

Serbia và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung đầu tiên giữa hai bên, đánh dấu bước phát triển đáng chú ý trong hợp tác quốc phòng giữa quốc gia Balkan này với liên minh từng tiến hành không kích thủ đô Belgrade cách đây gần ba thập kỷ.

Serbia lần đầu tiên tập trận chung với NATO. Ảnh: Serbian Times.

Theo thông báo ngày 12/5, cuộc diễn tập kéo dài đến ngày 23/5, với sự tham gia của khoảng 600 binh sĩ Serbia, Italy, Romania và Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, các nhà hoạch định quân sự và quan sát viên đến từ Pháp, Đức, Italy, Montenegro, Romania, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh và Mỹ cũng tham dự.

Hình ảnh do các bên công bố cho thấy binh sĩ Serbia và NATO cùng xuất hiện tại thao trường gần thị trấn Bujanovac ở miền Nam Serbia, bên cạnh các phương tiện bọc thép của hai phía. Bộ Quốc phòng Serbia cho biết hoạt động hợp tác này nhằm góp phần duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Trong thông cáo báo chí, Chỉ huy Hải quân Hoàng gia Anh Ian Kewley nhấn mạnh quá trình chuẩn bị cho cuộc diễn tập là một phần quan trọng của nỗ lực phối hợp chung. Theo ông, NATO và quân đội Serbia đều có nhiều kinh nghiệm trong công tác lập kế hoạch diễn tập quốc tế, qua đó giúp các nhóm phối hợp hiệu quả, chia sẻ ý tưởng và kinh nghiệm một cách thông suốt.

Cuộc diễn tập chiến thuật lần này nằm trong khuôn khổ chương trình “Đối tác vì Hòa bình” của NATO, mà Serbia tham gia gần 20 năm qua. Serbia thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập với các nước thành viên NATO, song đây là lần đầu tiên nước này tiến hành tập trận trực tiếp với liên minh quân sự trên.

Việc Serbia lần đầu tổ chức tập trận với NATO đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Ảnh: Serbian Times.

Serbia hiện là một trong số ít quốc gia Balkan chưa gia nhập NATO, theo đuổi chính sách trung lập quân sự đồng thời duy trì quan hệ với cả NATO và Nga. Trong khoảng một thập niên qua, Serbia đã tăng cường đáng kể năng lực quân sự thông qua mua sắm vũ khí từ các nước thành viên NATO, bên cạnh các hợp đồng quốc phòng với Nga và Trung Quốc.

Một quan chức NATO cho biết cuộc diễn tập được tiến hành “hoàn toàn tôn trọng chính sách trung lập quân sự mà Serbia đã tuyên bố”.

Thanh Giang

Nguồn: Aljazeera.