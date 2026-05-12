Từ xứ Thanh đến Trường Sa - Hành trình của niềm tin

Hải trình thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia Đoàn công tác số 16 đã khép lại, nhưng dư âm của những ngày đến với biển đảo tiền tiêu của Tổ quốc vẫn còn đọng lại sâu sắc trong mỗi thành viên của đoàn. Đó không chỉ là một chuyến công tác thăm, động viên, tặng quà, mà còn là hành trình của niềm tin, trách nhiệm và tình cảm thiêng liêng từ hậu phương xứ Thanh gửi tới cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Sinh Tồn.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia Đoàn công tác số 16 do đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có đại diện một số ban, sở, ngành và địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh A.

Trong hải trình, đoàn đã đến thăm, động viên quân và dân tại các đảo Đá Lớn A, Sinh Tồn, Tiên Nữ B, Phan Vinh A, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK-I - những điểm đảo, nhà giàn giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Trong suốt hải trình, ở mỗi điểm đảo, nhà giàn, đoàn Thanh Hóa đã trực tiếp thăm đời sống, điều kiện công tác, học tập, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; trao tặng những phần quà nghĩa tình, gửi gắm sự sẻ chia, động viên của đất liền.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Đá Lớn A.

Tại đảo Đá Lớn A, trong không khí trang nghiêm, ấm áp, đoàn đã trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Những món quà từ Thanh Hóa không chỉ có giá trị vật chất, mà còn chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, là thông điệp của niềm tin, sự sẻ chia và hậu phương vững chắc gửi tới quân và dân trên đảo.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại cột mốc đảo Sinh Tồn.

Tại đảo Sinh Tồn, hình ảnh đoàn công tác bên cạnh cột mốc chủ quyền giữa nắng gió Trường Sa gợi lên niềm xúc động và tự hào sâu sắc. Ở nơi đầu sóng ấy, cán bộ, chiến sĩ vẫn ngày đêm bám đảo, giữ biển, giữ vững niềm tin nơi tuyến đầu. Sự có mặt của đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa là lời động viên thiết thực, khẳng định rằng Trường Sa luôn trong trái tim đất liền, luôn trong tình cảm và trách nhiệm của quê hương xứ Thanh.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại cột mốc đảo Đá Tây A.

Tại đảo Đá Tây A, đoàn Thanh Hóa tiếp tục thăm, tặng quà, động viên quân và dân trên đảo; ghi nhận tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Qua từng cuộc gặp gỡ, mỗi thành viên trong đoàn càng cảm nhận rõ hơn sự gian khổ, bền bỉ và phẩm chất kiên cường của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời quê hương.

Tại mỗi điểm đến, các thành viên trong đoàn đều cảm nhận sâu sắc tinh thần đoàn kết, ý chí kiên cường, kỷ luật nghiêm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Dẫu điều kiện công tác, sinh hoạt còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, quân và dân trên các đảo, nhà giàn vẫn luôn vững vàng, lạc quan, bám biển, bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chính sự bình dị mà kiên cường ấy đã để lại trong lòng đoàn công tác niềm xúc động, sự trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc.

Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa tại cột mốc đảo Trường Sa.

Đặc biệt, tại đảo Trường Sa, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo; trao tặng những phần quà nghĩa tình, gửi gắm tình cảm, niềm tin và trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xứ Thanh đối với quân và dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Trước cột mốc chủ quyền “Đảo Trường Sa”, các thành viên trong đoàn càng cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; thêm trân trọng, biết ơn những đóng góp, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên đảo.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động thăm, động viên, đoàn công tác còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như giao lưu văn hóa, văn nghệ với quân và dân trên đảo; dự lễ chào cờ tại Trường Sa; dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những hoạt động ấy càng làm cho tình cảm quân dân thêm gắn bó, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong mỗi thành viên của đoàn.

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao quà, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đảo Tiên Nữ B.

Hành trình đến với Trường Sa, Nhà giàn DK-I đã khép lại nhưng những cảm xúc thiêng liêng vẫn còn đọng mãi. Chuyến đi không chỉ là niềm tự hào khi được đến với vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mà còn là sự xúc động trước ý chí, tinh thần của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió; qua đó càng nhắc nhở trách nhiệm của đất liền đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Trở về từ Trường Sa, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa mang theo nhiều kỷ niệm đẹp, niềm tin sâu sắc vào tình đoàn kết quân dân và nghĩa tình hậu phương - tiền tuyến. Hải trình đã kết thúc nhưng tình cảm, trách nhiệm hướng về biển đảo vẫn tiếp tục được lan tỏa, góp phần cùng cả nước chung sức bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy