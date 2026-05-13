Mỹ: Dự án “Vòm Vàng” có thể tiêu tốn 1,2 nghìn tỷ USD, vượt xa dự toán 185 tỷ USD

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ước tính hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng” (Golden Dome) do Tổng thống Donald Trump thúc đẩy có thể tiêu tốn khoảng 1,2 nghìn tỷ USD trong 20 năm, cao gấp nhiều lần so với mức dự toán 185 tỷ USD do Lầu Năm Góc đưa ra. Dự án này đang làm dấy lên tranh luận về chi phí, tính khả thi và hiệu quả chiến lược.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thông báo về hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, DC, Mỹ, ngày 20 tháng 5 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Theo báo cáo công bố ngày 12/5, Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho rằng tổng chi phí phát triển, triển khai và vận hành hệ thống “Vòm Vàng” trong vòng hai thập kỷ có thể lên tới khoảng 1,2 nghìn tỷ USD. Con số này vượt xa ước tính khoảng 185 tỷ USD mà quan chức phụ trách chương trình tại Lầu Năm Góc đưa ra trước đó.

“Vòm Vàng” là sáng kiến xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết hợp giữa các hệ thống đánh chặn trên mặt đất, cảm biến, trung tâm chỉ huy – kiểm soát và đặc biệt là các thành phần triển khai trong không gian nhằm phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu từ sớm.

Theo CBO, riêng chi phí mua sắm hệ thống có thể vượt 1.000 tỷ USD, trong đó khoảng 70% tập trung vào thành phần đánh chặn đặt trong không gian. Kế hoạch này bao gồm việc triển khai khoảng 7.800 vệ tinh, tạo thành một mạng lưới có khả năng đánh chặn tên lửa ngay từ giai đoạn đầu bay.

Báo cáo cũng cho biết hệ thống có thể đủ khả năng đối phó với một cuộc tấn công hạn chế từ các đối thủ khu vực như Triều Tiên, nhưng có nguy cơ bị quá tải nếu đối mặt với một cuộc tấn công quy mô lớn từ Nga hoặc Trung Quốc.

Các áp phích quảng bá cho hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome for America được trưng bày tại Phòng Roosevelt ở Nhà Trắng, thứ Hai, ngày 12 tháng 5 năm 2025, tại Washington. Ảnh: The Hill

“Vòm Vàng” được thiết kế nhằm bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ, bao gồm Alaska và Hawaii, với mục tiêu tăng cường năng lực phòng thủ trước các loại tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm.

CBO lưu ý phân tích của cơ quan này chỉ mang tính tham chiếu, do Bộ Quốc phòng Mỹ chưa công bố đầy đủ cấu trúc kỹ thuật của dự án. Trong khi đó, người đứng đầu chương trình tại Lầu Năm Góc, Tướng Michael Guetlein, trước đó từng ước tính chi phí khoảng 185 tỷ USD trong giai đoạn đến năm 2035.

Một số ý kiến tại Quốc hội Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ Jeff Merkley, đã chỉ trích dự án, cho rằng đây là khoản chi lớn có lợi cho các tập đoàn quốc phòng và đặt gánh nặng lên người dân đóng thuế.

“Vòm Vàng” được khởi động theo sắc lệnh hành pháp ký ngày 27/1/2025, với mục tiêu xây dựng một lá chắn phòng thủ tên lửa toàn diện cho lãnh thổ Mỹ.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Time