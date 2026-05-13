Hungary: Chính phủ mới được thành lập với “ di sản khó khăn và đầy biến động”

Chính phủ mới của Hungary chính thức được thành lập, đánh dấu bước chuyển quyền lực lớn sau chiến thắng áp đảo của đảng Tisza trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua.

Thủ tướng Hungary Péter Magyar trao quyền phủ quyết cho các bộ trưởng chủ chốt. Ảnh: TVP World

Ngày 12/5 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Hungary Ágnes Försterhofer tuyên bố chính thức thành lập chính phủ mới sau khi các bộ trưởng hoàn tất thủ tục bổ nhiệm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Hungary Szów Szóuk đã trao quyết định bổ nhiệm cho 16 bộ trưởng trong nội các mới. Chính phủ mới gồm 16 bộ do Thủ tướng Péter Magyar lãnh đạo. Ông Magyar được Quốc hội Hungary bầu làm thủ tướng hôm 9/5 và đã tuyên thệ nhậm chức cùng ngày.

Phát biểu sau khi chính phủ mới đi vào hoạt động, Thủ tướng Magyar cho biết, Hungary đang đối mặt nhiều thách thức kinh tế, trong đó có tình trạng thâm hụt ngân sách gia tăng và những tác động từ căng thẳng tại Trung Đông. Ông nhận định, chính phủ mới “thừa hưởng một di sản khó khăn và đầy biến động” từ chính quyền tiền nhiệm.

Để tăng cường kiểm soát trong quá trình hoạch định chính sách, ông Magyar trao quyền phủ quyết đối với các dự luật cho bốn bộ trưởng chủ chốt gồm các bộ trưởng tài chính, y tế, tư pháp và giáo dục trước khi các văn bản được trình Quốc hội. Theo ông Magyar, một trong những ưu tiên của chính phủ mới là khôi phục khuôn khổ pháp quyền và củng cố các thể chế dân chủ.

Tân Thủ tướng Hungary Péter Magyar. Ảnh: Reuters

Nội các của Thủ tướng Péter Magyar cho biết, sẽ chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng ưu tiên đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và thu hút đầu tư chất lượng cao, đồng thời cải thiện tính minh bạch và cạnh tranh của môi trường kinh doanh. Chính phủ Hungary cũng khẳng định theo đuổi đường lối thân châu Âu nhằm thúc đẩy việc giải ngân các khoản quỹ của Liên minh châu Âu đang bị đình chỉ.

Trong cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức vào ngày 12/4 vừa qua, Đảng Tisza đã đánh bại liên minh cầm quyền Fidesz-KDNP do ông Viktor Orban lãnh đạo, giành đa số tuyệt đối với 141 ghế trong tổng số 199 ghế Quốc hội.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, CCTV