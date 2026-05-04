Khởi đầu tích cực cho mùa du lịch mới

Một mùa du lịch biển mới ở xứ Thanh đã chính thức bắt đầu sau những lễ hội khai trương rực rỡ sắc màu cùng những thông điệp mạnh mẽ được truyền đi từ Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa...

Nhìn dòng xe nối nhau vào các khu du lịch biển những ngày nghỉ lễ vừa qua. Nhìn những bãi biển ken kín người với những biểu cảm thích thú, sung sướng. Nhất là đọc những dòng trạng thái cảm xúc mà du khách viết trên mạng xã hội, mới thấy những khu du lịch biển đã giúp họ “chữa lành tâm hồn” ra sao. Mới thấy việc họ chọn đến các bãi biển ở xứ Thanh là lựa chọn đúng đắn như thế nào.

Năm nay các khu du lịch biển ở xứ Thanh lần đầu tiên vận hành theo mô hình quản lý của chính quyền địa phương 2 cấp. Sự chủ động của chính quyền cơ sở tăng lên, các mục tiêu, nhiệm vụ cũng đặt ra cao hơn. Ở Sầm Sơn - nơi có số lượng khách du lịch đông nhất cả tỉnh đã có sự chuẩn bị rất chu đáo về hạ tầng du lịch. Nhất là phường Sầm Sơn và doanh nghiệp du lịch đã xây dựng chính sách miễn phí một số dịch vụ thiết yếu như gửi xe theo giờ, tắm tráng... Những chi phí dù không lớn với du khách, nhưng đem lại niềm tin rất lớn, cũng như sự cảm nhận về sự thân thiện, mến khách của địa phương.

Một mùa du lịch biển bắt đầu được ví như những vận động viên vừa xuất phát từ vạch đích - đều đang nỗ lực với những bước chạy mạnh mẽ để chinh phục số khách nhiều hơn, doanh thu lớn hơn như mục tiêu đã đặt ra. Vui mừng, nhưng xin hãy gác lại cảm xúc về số khách, doanh thu của một kỳ nghỉ lễ ngắn hạn. Một mùa du lịch biển kéo dài tới 4 tháng, sẽ có rất nhiều yêu cầu đặt ra, đòi hỏi chính quyền, cơ quan quản lý, doanh nghiệp du lịch phải có sự chủ động và chuẩn bị tốt nhất. Một môi trường du lịch văn minh, văn hóa, an toàn, thân thiện và luôn luôn biết làm mới mình bằng những sản phẩm du lịch độc đáo, mới có thể trở thành một thị trường du lịch bền vững. Trong cuộc đua thu hút khách du lịch hiện nay, bất cứ yếu tố nào nằm ngoài sự kiểm soát cũng sẽ dẫn đến nguy cơ bị chia sẻ khách, thậm chí mất khách.

Để thu hút khách du lịch phải dựa vào tài nguyên của điểm đến, nhưng để quyết định sự thành công, đảm bảo sự phát triển bền vững cho điểm đến, thì tư duy, tầm nhìn, cách làm đóng vai trò quyết định. Trong những ngày qua có thể nói, các cơ quan chức năng ở Thanh Hóa đã làm rất tốt việc xử lý sự cố truyền thông du lịch, xốc lại niềm tin cho du khách. Những góc khuất trong sự cố này đã được phơi bày và sự việc đã trở nên rất tường minh. Kinh nghiệm ấy cần tiếp tục được phát huy để xử lý tốt hơn các sự cố có thể xảy ra trong tương lai cùng với việc nỗ lực phục vụ ngày càng chu đáo, nâng tầm văn hóa cho điểm đến, tin rằng các khu du lịch biển ở xứ Thanh hè này sẽ rộn tiếng cười vui.

Thái Minh