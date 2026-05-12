Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với xã Thanh Quân

Sáng 12/5, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Quân về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Quân, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết với tinh thần chủ động, nghiêm túc và quyết liệt.

Đảng bộ xã hiện có 36 tổ chức cơ sở đảng với 751 đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy xã đã ban hành 8 kế hoạch, 5 chương trình hành động cùng nhiều văn bản chỉ đạo nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Công tác tuyên truyền, học tập nghị quyết được triển khai đồng bộ bằng nhiều hình thức. Xã đã tổ chức 10 hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên với tỷ lệ tham gia đạt trên 95%; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các nền tảng số và trong sinh hoạt chi bộ, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Việc cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn đã tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã đạt 4,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 41,7 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,32%. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp 18 đảng viên mới; 100% chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Thanh Quân đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, trong điều kiện mới thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc lớn nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, từng bước đưa nghị quyết đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể, thiết thực.

Đồng chí đề nghị thời gian tới, xã Thanh Quân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền nghị quyết; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của hệ thống chính trị, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Đoàn Lưu (CTV)