Thanh Hóa có 4 đại biểu được hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI

Chính thức khai mạc sáng nay 12/5, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới. Diễn ra ngay sau thành công của Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đại hội là dấu mốc lịch sử, mở đầu cho giai đoạn vận hành bộ máy với tầm vóc và chặng đường phát triển mới khi các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc MTTQ Việt Nam.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, qua đó phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, hội nhập quốc tế. Dưới mái nhà chung Mặt trận, các đại biểu cùng nhau đoàn kết, đóng góp trí tuệ, chung sức, đồng lòng dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.

Trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu tỉnh Thanh Hóa đã có ý kiến tham luận về thực hiện ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Mặt trận tại cơ sở và vai trò của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trong hoạt động xây dựng cơ chế, chính sách pháp luật và phản biện xã hội...

Theo chương trình, chiều 12/5, Đại hội tiến hành Hiệp thương cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031; Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Với 22 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, Thanh Hóa có 4 đại biểu được hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI, gồm: Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa; ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực; ông Trịnh Huy Khuê, Giám đốc Công ty TNHH Thành Minh.

Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hiệp thương cử Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Thanh Hóa tham gia Đoàn Chủ tịch, giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; cử ông Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực, tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Phan Nga