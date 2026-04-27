Chăm lo cho công nhân

Đợt cao điểm chăm lo cho công nhân lao động năm 2026 sắp bắt đầu. Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức mới đây, nhiều hoạt động hướng tới lợi quyền của người lao động đã được công bố và dự kiến thực hiện.

Với chủ đề “Công nhân Thanh Hóa đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Phát động tháng cao điểm “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở” và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa lãnh đạo tỉnh và đoàn viên, người lao động; tổ chức hội thi “Tư vấn viên pháp luật và an toàn vệ sinh viên giỏi”. Cùng với đó, triển khai tháng cao điểm thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo, sáng kiến số, nâng cao năng suất lao động; ra mắt các mô hình “Không gian văn hóa công nhân” và các tổ tư vấn pháp luật. Nhất là sẽ tổ chức ngày hội sức khỏe; thăm hỏi đoàn viên, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa “Mái ấm công đoàn”...

Tháng 5 hàng năm vì thế đã trở thành chuỗi ngày hội của người lao động. Rất nhiều công nhân lao động được chia sẻ khó khăn trong sinh hoạt, san sẻ gánh nặng cơm áo, nhà cửa được hỗ trợ sửa sang, xây mới. Nhưng chỉ một tháng công nhân được tổ chức trong năm sẽ là chưa đủ để người lao động được hưởng đầy đủ phúc lợi đoàn viên. Hoạt động bảo vệ, chăm lo cho người lao động cần được tổ chức công đoàn và chủ doanh nghiệp tổ chức thường xuyên hơn khi mà những góc khuất lao động vẫn tồn tại ở không ít nhà máy, và có xu hướng ngày càng nhiều hơn, phức tạp hơn.

Công nhân lao động là hạt nhân của phong trào lao động sáng tạo, động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Để các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 hiệu quả hơn, từ đó trở thành hoạt động có tính thường xuyên cả bên trong và bên ngoài hàng rào nhà máy, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh đạt mục tiêu đề ra, cùng với sự nỗ lực của các cấp công đoàn, rất cần các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của tỉnh về xây dựng giai cấp công nhân trong tình hình mới.

Chúng ta đều biết, khi áp lực về tiến độ, năng suất, chất lượng trong lao động ngày càng lớn, thì sức lực công nhân ở nhiều doanh nghiệp càng bị “bào mòn”, ứng xử có phần bất công. Trong bối cảnh ấy thường xuất hiện nhiều vấn đề như chủ doanh nghiệp yêu cầu tăng ca, gây áp lực để công nhân phải làm việc lớn hơn, nhưng sự hưởng thụ thì lại không tương xứng. Nhiều công nhân lao động đã bị quá tải, thậm chí bị bạo lực, mắc các bệnh nghề nghiệp từ chính những yêu cầu quá mức mà chủ doanh nghiệp đặt ra.

Đem đến những phúc lợi đoàn viên nhiều hơn cho người lao động, nhất là có sự phân phối, điều tiết phù hợp các hoạt động chăm lo, bảo vệ lợi quyền của người lao động, đảm bảo sự bền vững, xuyên suốt trong cả năm, công nhân lao động mới không có cảm giác bị “bội thực” trong tháng 5, và những việc làm tập trung quá nhiều vào tháng 5 mới không còn bị xem là mang tính phong trào, chạy theo thành tích.

Tuệ Minh